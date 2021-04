Najsloženija železnička deonica šest meseci pre roka

BEOGRAD – Deonica pruge za velike brzine od Beograda do Novog Sada kod Čotranovaca proučavaće se na fakultetima zbog svoje složenosti, izjavio je povodom završetka izgradnje ovog dela železničkog koridora ministar građevinsrstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

„Sa velikim zadovoljstvom mogu da saopštim da su tunel i vijadukt Čortanovci koji se nalaze na delu pruge od Stare Pazove do Novog Sada, završeni šest meseci pre roka. Podsetio bih vas da su ovi radovi počeli 11. avgusta 2017, a projektovano trajanje je bilo 52 meseca“, istakao je Momirović.

On je ocenio da je ovo tehnološki najzahtevnija deonica budućeg međunarodnog železničkog pravca do Budimpešte.

„Tunel i vijadukt Čortanovci su deo deonice koji će se izučavati na fakultetima u budućnosti i najkompleksniji deo koridora od Beograda do Budimpešte. Podsetio bih vas da će ova brza pruga kada se završi na kraju godine od Beograda do Novog Sada biti najmodernija i najbrža pruga u Istočnoj Evropi i to su stvari o kojima nismo mogli da sanjamo pre samo pet ili deset godina“, rekao je ministar Momirović.

