Nedimovic i Joksimovic: Uskoro novi grantovi za poljoprivredn

ŠABAC – Ministarka za EU integracije Jadranka Joksimović i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović danas su, zajedno sa šefom Delegacije EU u Srbiji Emanuelom Žiofreom, posetili kompaniju ABD Prom u Jevremovcu i upoznali se sa projektom solarne elektrane koja je deo IPARD investicije, i najavili nove grantove za poljoprivrednike.

Ministar Branislav Nedimomić izrazio je zadovoljstvo jer je ovim projektom domaćinstvo Jakovljevića ostvarilo svoj san i uspeo da reši problem troškova električne energije.

„Ja sam razgovarao sa njim i on mi je rekao da su troškovi energije bili od osam do 10 odsto. Znate koliko je kada to ne bude više trošak i kad se vrati investicija za četiri godine? Da nema IPARD-a to bi bilo za deset godina. Zamislite kad on u narednih 15- 20 godina, koliki je vek ovih panela, ne bude imao taj trošak, to ostaje kao profit i on može da koristi taj novac za investiranje. Sa druge strane on je pionir koji svojim primerom pokazuje da u tehnčko-tehnološkom smislu pomeramo srpsku poljoprivredu nekoliko koraka unapred“, rekao je Nedimović.

Ovo što je on uradio, biće primer za celu Srbiju, dodoa je ministar poljoprivrede. Podsetio je da su slične rekacije bile kada su uvođeni roboti u muži krava i najavio novi konkurs za robotizaciju krajem decembra.

Cilj je, kako je istakao, digitalizaciju u poljoprivredi kako bi poljoprivednici mogli zahtev da podnose elektronski i prate ceo proces, što će ubrzati obradu zahteva i podići transparentnost. Nedimović je naglasio da srpska poljoprivreda u ovoj godini beleži dobre rezultate što se tiče izvoza.

„Ove godine ćemo sigurno premašti izvoz od pet milijardi dolara a o tome smo samo sanjali pre deset godina. Tada nije bilo više od dve milijarde dolara. Sa ovakvim i sličnim projektima, a nemojte zaboraviti da smo mi sada imali dva velika projekta kroz IPARD, jedan za meru 3 i za meru 7, i kroz to smo do sad najviše novca plasirali. Slede nam brze objave, jer moramo brzo da obavljamo proces. Zbog toga se radujem što ću sa svojim kolegama brzo ispregovarati IPARD 3. Već čujem od ‘nevernih Toma’ da se IPARD 2 završava i da nema više projekata, a on je već tu i ja cenim da od juna meseca ulazimo i u to“.

Nedimović kaže da uz srpski novac za poljoprivredu, koji će biti drastično veći u 2022. nego u 2021. godini, sa jedne i a sa druge strane imamo zajedničke projekte od Svetske banke, tako da ja mogu da pozovem poljoprivrednike da apliciraju, a mi ćemo dati sve od sebe da to što pre realizujemo“, istakao je Nedimović.

Ministarka Joksimović podsetila je na period kada su sredstva IPA fondova bila nedostupna, jer je uslov Evropske komisije bio da zgrada Uprave za agrarna plaćanja iz Šapca bude premeštena u administrativni centar Beograda, što je, kako je istakla, ministar Nedimović 2016. i učinio, čime se oslobodilo 175 miliona evra za sedmogodišnji period (2014-2020).

Primer je, kao je istakla, projekat solarne elektrane u ABD Prom hladnjači. Minstarka Joksimoć je najavila nove grantove.

„Ono što nam sledi je novi sedmogodišnji period 2021-2027. Trebalo bi da nam bude dostupno 288 miliona granta za projekte iz oblasti poljoprivrede, od čega će oko 40 odsto biti namenjeno za učešće obnovljivih izvora energije i zelene poljoprivrede i agrobiznisa – istakla je Joksimović i naglasila da je ovo primer i poziv proizviđačima da se upuste u slične projekte“.

Joksimović je istakla da će kod nove tranše IPARD 3 posebna pažnja biti posvećena projektima koji podržavaju rodnu ravnopravnost i učešće žena u projektima.

„Mi danas imamo oko 23 odsto žena koje su u dosadašnjim projektima aplicirale, a na to ćemo sada posebno obratiti pažnju, kao i na projekte koji se tiču mladih. Svaki 14. koji je aplicirao za projekte iz poljoprivredne proizvodnje ima manje od 40 godina. Prosečna starost vlasnika poljoprivrednih gazdinstava koji su do sada aplicirali je 61 godina“.

U narednim projektima moraćemo da podstičemo mlade da apliciraju, ali i da ostaju na zemlji, jer samo tako će se podstaći poljoprivredna proizvodnja i ravnomerni regionalni razvoj, istakla je Joksimovićeva.

Napomenula je da je naša zemlja obavezna da radi na zaštiti životne sredine, da menja načine proizvodnje, ali i koristi ono što nam je na raspolaganju, a to su fondovi EU.

Vlasnik hladnjače, Aleksandar Jakovljević, istakao je da je ovom investicijom ostvario svoj san, ali i postigao ono što je imao priliki da vidi u inostranstvu.

„Kada sam putovao u inostranstvo na sajmove ili drugim povodom, video sam da tamo već godinama postoje solarni paneli i onda sam maštao kada bi to mogao uraditi kod sebe. Kada je početkom 2019. izašla Uredba da se može aplicirati za ovakav projekat, ja sam se vrlo brzo odlučio na to počeo da pribavljam potrebnu dokumentaciju za IPARD program, što je trajalo bar pet ili šest meseci zbog obima i zahteva. Međutim, imao sam olakšanje jer su svi objekti imali upotrebne dozvole, bez čega ne bi moglo da se aplicira. Tako da sam 24. decembrab 2019. podneo zahtev među prvima za ovaj projekat koji danas gledate ovde“, reako je vlasnik ABD Prom Aleksandar Jakovljević.

On je istakao da je reč o investiciji koja štedi novac, sa tendencijom da u budućnosti na njoj zarađuje.

Snaga solarne elektrane je približno 600 kilovata.

Jakoveljvić navodi da u toku letnjih meseci, kada zamrzavaju voće i najviše troše struju, a to je maj, jun, jul, avgust i spetembar, proizvode pet puta više energije, što je dovoljno za njihove potrebe i da je sve ostalo višak koji možemo da vraćamo u elektroenergetski sistem. To je velika stvar, jer kakvo je danas vreme i kakve su potrebe za energijom, mi imamo svoju energiju. Investicija nije mala, pa su se moje kolege čudile kako ulazim u takav kredit i takvu obavezu od 72 miliona sa PDV-om. Međutim, kada je realizovano, primetili su da je to na svom mestu i da će rok otplate biti sigurno kraći nego što smo predvideli, jer je energija drsatično poskupela, istakao je Jakovljević.

Žiofre je rekao da je ovo veliki doprinos poljoprivredi i najavio nove grantove.

„Došli smo da posetimo fanatastičan projekat kroz koji su EU i Srbija združile snage zarad uvođenja nekih promena u poljoprivredi. Vidite da je ovim projektom povećana aktivnost firme i konkurentnost, a važan segment ovog projekta jeste ekološki“.

Zahvalio je Nedimoviću, ministarki Joksimović i vlasnicima kompanije na pozivu da vide kako je ideja pretočena u delo i kako je uređeno nešto dobro za poljoprivredu Srbije.

„EU već dugo sarađuje sa Ministarstvom poljoprivrede i mi smo u okviru IPARD-a već davnih dana izdvojili 175 miliona evra. Taj novac će moći da generiše investicije od ukupno 600 miliona evra u poljoprivredu. A pošto želimo još i više od toga da uradimo, trenutno razgovaramo o narednoj fazi IPARD-a 3 za koji ćemo izdvojiti čak 280 miliona evra i to su sve bespovratna sredstva koja će zajedno sa sufinansiranjem od Srbije i samih kompanija pružiti poljoprivredi još mnogo više“, naveo je on.

Kako je rekao, njihova želja je da postignu još više, te u tom smeru razgovaraju sa ministarstvom koje su to mere potrebne za unapređenje lokalne zajednice.

„Mi postižemo odlične reultate. Otkad smo krenuli sa primenom mera izvoz u Srbiji se udvostručio u oblasti poljoprivrede, a više od polovine tog izvoza ide u zemlje EU“, naveo je on.

Gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić je istakao da se korišćenjem obnovljivih izvora energije na nivou grada smanjuje potrošnja struje, ali i da proizvedeni višak vraća u sistem, što je dokaz da vizija jednog čovke može imati velike benefite za društvo.

(Tanjug)

