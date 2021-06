Od februara tri brza voza idu do NS, karta 1.000 din za 30min

BEOGRAD – Tri brza voza, koja će švajcarska kompanija Štadler isporučiti Srbiji do kraja godine, biće od februara puštena u komercijalnu upotrebu na pruzi Beograd – Novi Sad, najavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović dodajući da će građani za vožnju od 30 minuta plaćati oko 1.000 dinara.

„Dva puta dnevno će građani moći da putuju direktno od Beograda do Novog Sada i stignu za 30 minuta i to će koštati oko 1.000 dinara, bez mnogo stajanja. Neki vozovi će se zaustavljati na više stanica i vožnja će biti jeftinija, a trajanje oko 48 do 52 minuta“, rekao je Momirović gostujući na Prvoj.

Ministar je rekao da će Štadler isporučiti Srbiji prvi brzi voz do kraja oktobra, a drugi i treći do kraja godine.

To su najbolji vozovi tog tipa koji postoje u svetu, naglasio je Momirović.

On je naglasio da Srbija trenutno najviše u Evropi investira u razvoj železničke infrastrukture i da će ti projekti pokrenuti železnicu i u regionu.

Momirović je rekao da su mu predstavnici Štadlera, kada je bio u poseti toj kompaniji, rekli da će Srbija postati veliko tržište i da ćemo verovatno morati da kupimo u narednih pet do osam godina više od 100 kompozicija vozova.

„Jedna kompozicija košta oko 25 miliona evra, ali ako to podiže ekonomiju zemlje i vraća novac, onda je relativno da li je to skupo“, naveo je ministar.

Momirović očekuje da će pruga Niš – Zaječar biti otvorena za saobaćaj krajem juna, pošto je maksimalno ubrzao radove.

Istakao je da je toku najveći investicioni talas u istoriji Srbije i da se trenutno ekspropriše više od 20.000 katastarskih parcela.

„U narednih pet godina u 80 odsto zemlje ćemo izgraditi takvu komunalnu infrastrukturu i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, da će ljudi moći da piju vodu iz svojih reka. To su ekološki projekti“, naglasio je Momirović.

Napomenuo je da su ekološki projekti apsolutni priortet ove vlade i da je i brza pruga pre delovala kao bajka, kao i autoput od Beogada do Čačka, gradnja metroa i drugi projekti koji su postali stvarnost.

Kazao je da sa direktorom Puteva Srbije Zoranom Drobnjakom ima odličnu saradnju, ali da je normalno da se neka ne slažu.

Ministar je napomenuo da se trenutno radi na čak 12 projekata za izgradnju autoputeva, što građevinski, što na dokumentaciji.

Dodao je da će u razvoj saobaćajne infrastrukture biti uloženo 23 milijarde evra, što je skoro 50 odsto srpskog BDP-a.

Na pitanje na koga je predsednik Srbije Aleksandar Vučić mislio kada je govorio o podelama u stranci i da članovi ne smeju da ogovoraju i ucenjuju jedni druge da će biti isključeni iz stranke.

„Naravno da sam razmišljao i imam na umu ko bi to mogao da bude, ali nije korektno da govorim o tome, možda je i moj resor toliko veliki da nemam vremena da razmišljam o tome“, naveo je ministar i dodao da svakako predsednik nije mislio na njega.

Kako je rekao Momirović, određeni krug ljudi u SNS ima manir da ogovara svoje kolege i da plasira neke poluinformacije.

„Mi smo tim, moramo jedni druge da pokrivamo, kao u košarci, ako je on promašio šut neko mora da dotrči nazad i da odbrani koš. Da li se to dešava, uglavnom se dešava da jedni druge pokrivamo, ali nekada stvarno imamo neverovatne primere da jedni drugima podmeću i to je ono što predsedniku smeta. Naš uspeh mora da bude zajednički“, naveo je ministar.

(Tanjug)

