Od februara turističke agencije poslovaće po novim pravilima

BEOGRAD – Do kraja januara sve turističke agencije u Srbiji koje su do sada imale licencu da mogu da rade kao turoperatori moraju da pribave nove licence koje se stupanjem Pravilnika o garancijama putovanja od 1. januara rangiraju u četiri kategorije, rekao je za Tanjug direktor YUTA-e Aleksandar Seničić.

To znači da će, kaže, turističke agencije ubuduće biti podeljenje u četiri grupe, kao i da će svaka grupa imati različiti iznos garancija putovanja i potrebnog depozita na računu koji će se proveravati na kraju svakog meseca.

Seničić navodi da će prvoj grupi pripadati one agencije koje su u poslednjih 12 meseci realizovale putovanja za do 1.000 putnika, drugoj grupi pripadaće agencije koje imaju od 1.000 do 5.000, trećoj od 5.000 do 10.000, a četvrtoj više od 10.000 putnika.

Seničić navodi da su određeni limiti pokrića za osiguranje, odnosno za garanciju putovanja u slučaju zatvaranja agencije, te je iznos osiguranja za prvu grupu 200.000 evra, za drugu 250.000 evra, za treću 350.000 evra i za četvrtu 400.000 evra.

Novina je i uvođenje depozita koji će agencije morati da imaju u svakom trenutku na računu, a to će se proveravati na kraju svakog meseca.

Visina depozita zavisiće od grupe kojoj turistička agencija pripada, te, navodi Seničić, za prvu grupu depozit je od 2.500 evra, drugu 5.000 evra, za treću 7.500 evra i četvrtu 10.000 evra.

Seničić kaže da su od sada rukovodioci turističkih agencija, odnosno oni na koje se vodi licenca organizatora turističkih putovanja, u obavezi da imaju znanje stranog jezika na nivou B2, uz stare obaveze koje podrazumevaju minimum tri godine radnog staža u turizmu, poslovni prostor i visoku stručnu spremu.

Upitan da komentariše kritike pojedinih predstavnika i udruženja turističkih agencija da obezbeđivanje depozita i garancija neće moći da obezbede manje agencije i da će to uticati na njihovo zatvaranje, Seničić tvrdi da se to neće dogoditi.

YUTA se, kaže, protivila depozitu. Prethodno je on trebalo da bude daleko nepovoljniji za agencije, pa se YUTA usprotivila i sada su iznosi depozita i uslovi operativnog depozita značajno kvalitetnije rešenje nego što je bilo stavljeno na sto u pregovaračkom procesu, dodao je.

Prema njegovim rečima, u pregovaračkom procesu predloženo je da depozit koje agencije moraju da imaju na računu je od 20.000 do 100.000 evra.

Seničić, inače, kaže da agencije nisu zadovoljne novim pravilnicima, jer moraju da izdvajaju veća sredstva, ne samo za depozit, već i za premiju osiguranja.

„Nismo zadovoljni do kraja, jer mislimo da broj putnika ne označava pravi kriterijum po kome treba da se agencije kategorizuju, ali bez obzira na to verujemo da će nova pravila doprineti sigurnijem i ozbiljnijem radu agencija“, zaključio je Seničić.

U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija ranije su najavili da će novi pravilnici obezbediti veću zaštitu domaćih putnika i turista.

(Tanjug)