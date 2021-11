Od januara potpuna digitalizacija rada državnih revizora

BEOGRAD – Državna revizorska institucija (DRI) danas je predstavila sistem za automatizovano digitalno sprovođenje i praćenje postupka revizije (AMS) koji će zahvaljujući saradnji sa švedskom vladinom organizacijom SIDA i UNDP-om startovati od januara.

Obuka državnih revizora za rad na AMS sistemu je počela, a do kraja godine svi revizori će biti obučeni za primenu novog sistema koji će kada bude počeo da se primenjuje u januaru 2022. godine omogućiti kvalitetniji i efikasniji rad DRI.

Predsednik DRI Duško Pejović zahvalio je na donaciji ovog sistema, jer će on omogućiti jačanje mehanizma kontrole trošenja javnih sredstava kod više od 11.000 korisnika revizije.

Do donacija AMS-a dolazi kroz UNDP projekat Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama, iza koga finansijski stoji Vlada Švedske preko organizacije SIDA, a Kancelarija za IT dodelila je sistemski softver za budući u potpunosti digitalni rad DRI.

Pejović je istakao da će sa AMS sprovođenje i praćenje postupaka revizije od početka do kraja biti digitalno.

„Od januara 2022. godine planiramo da uvedemo AMS sistemu rad, čime bi DRI bila prva ili među prvim državnim organima, u Srbiji, koji su digitalizovali postupke od početka do kraja“, rekao je Pejović.

AMS će olakšati planiranje revizija, imaće bazu subjekata revizija po sektorima, baze nepravilnosti, preporuka DRI, prijava, efekata revizije, a omogućiće i elektronsko upravljanje dokumentima.

„Papir ide u istoriju, a nama je potrebna što veća memorija, i što bolje poznavanje tehnologije. To je zahtev 21. veka i idemo u korak sa tim potrebama“, ocenio je on.

AMS će omogućiti standardizovan revizorski postupak, revizori će koristiti jedinstvene obrasce, a pregled svake revizije biće jasniji.

Pristup informacijama tekućih i ranijih revizija biće jednostavan, efikasan i brz, a sistem će obebzediti poverljivost, integritet, dostpunost informacija, kao i kontrolu rada svakog pojedinca u svakoj fazi izvođenja revizije.

Pejović je istakao da je posebno značajno digitalno unapređenje u uslovima pandemije, jer omogućava da se radi bez prekida, u bezbednom okruženju, sa potpunim pristupom informacijama, i a timski.

On je najavio da će DRI u narednih pet godina raditi na povećanju aktivnosti i broja zaposlenih, povećanju obuhvata i broja subjekata, kao i poboljšanju kvaliteta revizije, što će ocenio je povećati uticaj revizije, i doprinos DRI stabilnosti i razvoju sistema javnih finansija.

Istakao je da se stiču i uslovi da vrlo brzo svi podaci DRI budu otvoreni, pa će svi korisnici moći lakše da dođu do informaciju, čemu će pomoći i obnova sajta DRI.

Za predstavnicu SIDA Karin MekDonald digitalizacija preko uvođenja AMS-a državnu reviziju će dovesti u stanje da sprovodi sve revizije koje su u potpunosti usklađenje sa međunarodnim praksama i standardima

„Digitalna rešenja su korisna za revizije, a važno je da je obavljaju dobro obučeni revizori koji sa integritetom i poštovanjem obavljaju posao“, rekla je ona.

Kako je istakla odgovornost je od ključnog značaja za državu kojom upravlja vladavina prava, a preduslov je da postoje svi mehanizmi za kontrolu i da rade kako treba.

„To je jedini način da se uspostave građanska prava“, rekla je ona.

Kako je istakla Švedska podržava program kroz koji je donaciju dobio DRI u okviru ukupnog cilja da se podrže reforme u Srbiji, na putu ka evropskim integracijama.

Stalna predstavnica Programa UN za razvoj (UNDP) Fransin Pikap ocenila je da je DRI ključna za otkrivanje problematičnih momenata u upravljanju javnim finansijama.

Dodala je da je transparentnost i odgovornost u javnom sektoru jedan od kamena temeljaca reforme javne uprave u Srbiji, kao i da je način upravljanja javnim finansijama povezan sa realizacijom zahteva za pristupanje EU.

„Građani imaju pravo da očekuju da se javnim finansijama upravlja na odgovarajući način, zato što porezi koje plaćaju treba da dovedu do kvalitetnih i efikasnih javnih usluga“, istakla je ona.

Pikap je podsetila da je Evropska komisija u poslednjem izveštaju napredak Srbije u ovoj oblasti ocenila kao dobar ali je upozorila da treba dodatno unaprediti blagovremeno sprovođenje preporuka DRI, uvođenje novih metodologija posebno za vršenje ekološki i revizija održivosti.

Pikap je podsetila da na više od pola tendera za javne nabavke u Srbiji stiže samo jednu ponudu, dok je u EU to 14 posto, kao i da je često cena jedini faktor ocene i prihvatanja ponuda.

„Kako bi se ovo ispravilo UNDP u saradnji sa Kancelarijom za javne nabavke i DRI, Komisijom za zaštitu konkurencije i Privrednom komorom Srbije priprema novu inicijativu koja će ojačati konkurenciju u javnim nabavkama, i ohrabriti da se uzme u obzir i kriterijum društvenog i ekološkog uticaja“, otkrila je ona.

Ona je podsetila da UNDP sarađuje na razvoju nezavisnosti DRI već 15 godina, a za sistem AMS rekla da će omogućiti državnim revizorima da utiču na bolje upravljanje novcem poreskih obveznika i veću odgovornost javnog sektora.

Direktor Kancelarije za IT i elektronsku upravu Vlade Srbije Mihailo Jovanović ocenio je da je razvoj digitalizacije u Srbiji uspeh čitavog društva, a uvođenje AMS sistema u DRI istakao je kao pravi primer kako jedna državna institucija treba da transformiše svoj rad.

On je ocenio da postojanje digitalnog sistema značajno doprinosi radu revizora, pripremi i sprovođenju revizije, jer različiti izveštaju su dostupni na klik, kao i zaključci, te da donosi i veliku uštedu u potrošnji papira.

„Značajno je što će podaci koji nastanu u sistemu biti dostupni ne samo revizorima, i korisnicima javnih sredstava, nego i građanima preko portala otvorenih podataka. To je neverovatnu vrednost za građane, državu i privredu“, rekao je on.

Jovanović je istakao i značaj ljudi, profesionalnosti i rada revizora, jer njih ne može da zameni digitalni sistem.

„Zahvaljujući revizorima uspešna je DRI, a kad je DRI uspešna uspešna je i cela država“, zaključio je Jovanović.

Način rada sistema AMS danas je pred revizorima na obuci u beogradskom hotelu Metropol predstavio direktor firme „Nextsense“ Saša Gavrilović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.