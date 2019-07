Otvoren hotel „Rajska banja“ u Banjskoj; Đurić i Todosijević presekli vrpcu

BANJSKA – U okviru kompleksa Rajske banje u Banjskoj danas je otvoren hotel „Rajska banja“, a vrpcu su presekli direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i predsednik opštine Zvečan Ivan Todosijević.

Otvaranju hotela prisustvovali su i gradonačelnici srpskih opština na Kosovu i Metohiji, predstavnici Srpske liste, sveštenici iz manastira Banjska, predstavnici Banka Poštanska štedionica, mnogobrojni građani…

Đurić otvorio novi hotel u Rajskoj banji u Banjskoj

U okviru banjskog lečilista „Rajska banja“ u Banjskoj, na Kosovu i Metohiji, danas je otvoren novi hotel, a dirktor Kancelarije za KiM, Marko Đurić je poručio da se u narednih nekoliko meseci sa ovakvim projektima ući u svaku srpsku sredinu na KiM, što je, kako je naveo, okosnica plana predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Srbije.

Đurić je rekao da to znači da će se do kraja godine sa 300 razvojnih projekata doći do ključnog pomaka u razvoju srpskih sredina na KiM…

(Tanjug)