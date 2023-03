Otvoren treći konkurs Startek podrške za startapove, prijave do 3. maja

BEOGRAD – Treći konkurs za finansijsku i mentorsku podršku startap timovima (u osnivanju), preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima u Srbiji, Startek, otvoren je danas u podne, a prijave se mogu predati do 3. maja.

Bespovratna sredstva u visini od 15.000 do 100.000 dolara, zavisno od kategorije Startapa obezbeđuje kompanija „Filip Moris“, a program sprovodi NALED u saradnji sa Vladom Srbije uz podršku organizacije ENECA.

„U protekla dva ciklusa Startek imamo značajne rezultate, i kroz njih je podržano 57 inovativnih biznisa – od čak 430 aplikacija što je i za projekat ove vrste impozantno“, rekla je senior menadžerka korporativnih poslova Filip Morisa Dragana Vujko.

Ona je dodala da su 30 odsto prijavljenih činili početnici, a poruka koju često od njih čuju je da je lepo imati ideju i razvijati je samostalno, ali da je potrebna hrabrost da se upuste u komercijalizaciju i dalji razvoj ideje kada su potrebna sredstva.

Vujko je ocenila da je napravljen veliki pomak u Srbiji u oblasti inovacija, i da su kao kompanija još pre nekoliko godina prepoznali da su prioriteti Vlade Srbije komplementarni sa prioritetima kompanije kada je reč o transformaciji ekonomije iz tradicionalne u ekonomiju baziranu na naučnim istraživanjima, znanju i inovacijama.

Ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović rekao je da se ideja, koncept i vizija digitalizacije koja je postavljena 2017. jednim stubom oslanja na nauku i inovacije, kao i spremnost Srbije i privrede da se transformiše u tom smeru.

„Vlada je uradila dosta toga da omogući infrastrukturu i rad startapova. U ovom trenutku imamo četiri naučno-tehnološka (NT) parka i kapaciteti su nam popunjeni te krećemo u proširenje. U ovom trenutku se rade projekti za proširenje NT parka u Beogradu, Čačku i Nišu. Takođe, spreman je projekat NT u Kruševcu, a ovih dana spremamo poseban projekat Inovacionog distrikta u Kragujevca, u čijem kompleksu će biti i budući NT park u Kragujevcu“, rekao je Jovanović.

On je istakao da je IKT sektor Srbije prošle godine ostvario izvoz od 2,7 milijardi, što je, kako je naveo, sedam puta više nego izvoz IKT sektora pre 10 godina, a da je suficit u tom izvozu dve milijarde i po tome je IKT sektor postao najjača, najbolja izvozna grana u Srbiji.

Direktorka Centra za četvrtu industrijsku revoluciju Jelena Bojović rekla je da je Centar prošle godine osnovan sa idejom da se pomogne i Vladi da definiše i unapredi javne politike, zakone i propise tako da pomogne ovoj inovativnoj zajednici.

„Centar je tu da u specifičnim oblastima kao što je biotehnologija i upotreba veštačke inteligencije u zdravstvu pomogne, da se ove nove politike na pravi način definišu i na taj način obezbedimo da inovatori mogu ovde, ne samo da pokrenu svoju inovaciju, već da ta nova tehnološka rešenja mogu da se koriste u Srbiji“, rekla je Bojović.

Ona je naglasila da je važan rad na povezivanju nauke i privrede, kao i tehnološki transfer.

„Osim propisa i unapređenja uslova Centar se bavi i povezivanjem, umrežavanjem i izlaganjem stranim tržištima. Posebno bi mi bilo drago da u narednom periodu uradimo napravimo zajednički projekat – da osim biotehnologije i ostale grane izložimo svetskoj mreži ekonomskog foruma, svim svetskim kompanijama i Vladama sveta“, naglasila je Bojović.

Direktor za preduzetništvo i investicije NALED Dušan Vasiljević je predstavio uslove i kriterijume ovog konkursa i najavio Startek info karavan koji će se u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku, Novom Pazaru, Paraćinu, Kragujevcu i drugim gradovima realizovati od druge polovine marta i tokom aprila, a koji će služiti zainteresovanim kandidatima da se informišu o potrebnoj dokumentaciji, njenoj pripremi i kao podrška u izradi prijava.

On je naglasio da se oni kojima je potrebna podrška u izradi biznis plana prijave do 3. aprila kako bi imali dovoljno vremena da ga izrade do kraja konkursa.

Vasiljević je rekao da će tokom juna, jula i avgusta biti obavljena terenska evaluacija i posete, a u septembru ili oktobru sledi finale samog konkursa, a završni događaj i odluka o dodeli grantova planirani su za oktobar.

Među najvažnijim elementima u procesu selekcije, dodao je on, je potencijal za osvajanje izvoznih tržišta, nova radna mesta, vezu između privrede i naučno-istraživačkih ustanova, kao i mogućnost da obezbede sredstva iz drugih izvora.

Takođe, u procesu selekcije vodiće se računa i o uticaju projekta na životnu sredinu, kao i njegove društvene efekte.

(Tanjug)

