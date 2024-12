Otvorena deonica puta Kruševac – Trstenik – Vrnjačka Banja na Moravskom koridoru

Deonica puta Kruševac – Trstenik – Vrnjačka Banja na Moravskom koridoru dužine 30 kilometara danas je otvorena, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će građani moći da je koriste sutra od 9 časova.

On je rekao novinarima da će veći deo Moravskog koridora biti izgrađen do kraja sledeće godine, a kako je naveo preostaće još 10 do 12 kilometara koji će biti završeni tokom 2026. godine.

Moravski koridor je dug 112 kilometara i izgradnja kompletnog auto-puta, odnosno do Vrnjačke banje do Adrana, trebalo bi da bude završena do kraja 2025. godine.

Vlada Srbije je sa američko-turskim konzorcijumom Behtel-Enka potpisala komercijalni ugovor o izgradnji Moravskog koridora u vrednosti od 745 miliona evra, a predviđeni su i dodatni radovi i direktni i indirektni materijalni troškovi od 20 odsto.

Izgradnja Moravskog koridora počela je pre pet godina, a povezuje mesta u kojim živi oko 500.000 ljudi – Kraljevo, Kruševac, Vrnjačku banju i Trstenik.

Moravski koridor čine tri deonice: Pojate-Kruševac dužine 27,83 kilometra, Kruševac – Adrani dužine 53,88 kilometara i Adrani – Mrčajevci – Preljina dužine 30,66 kilometara.

To je najširi i prvi prvi digitalni auto-put u Srbiji jer će duž njegove trase biti postavljeni optički kablovi i digitalna oprema koji će omogućiti besplatan bežični internet i najmoderniji sistem upravljanja saobraćajem.

Projektovan je za brzinu do 130 kilometara na sat, imaće 11 petlji, 71 most, 23 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 31 propust.

Do sada je za saobraćaj bilo otvoreno 28 kilometara koridora, odnosno deonice od Pojata do Makrešana i od Makrešana do Koševa kod Kruševca.

(Beta)

