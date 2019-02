Plata preko 5000 evra: Da li je ovo omiljena zemlja za Balkance?

Za narode sa Zapadnog Balkana, pored Nemačke, Austrije i Švajcarske, među favoritima je i Danska.

Po površini je manja od Bosne i Hercegovine, a ima oko 5,5 miliona stanovnika. Poznata je po odličnoj socijalnoj politici i veoma visokim platama.

Kako piše „Poslovni dnevnik“, Danska je jedna od najuređenijih i najstabilnijih država na svetu i to se vidi na svakom koraku. Baš je ovih dana objavljeno da je to zemlja s najmanje korupcije na svetu. Skupo je, ali su i plate velike. Prosečna bruto plata je 5.124 evra. Visoki su i porezi, ali su zato povlastice takve da se niko ne buni.

Kako piše ovaj hrvatski portal, Danska za podizanje nataliteta isplaćuje “ekonomsku pomoć” deci do 18. godine – od 2.500 evra godišnje za decu do dve godine. Do 1.500 evra godišnje za one od 15. do 18. godine. Vrtići su im u prirodi, a obrazovanje je potpuno besplatno – od prvog razreda do kraja fakulteta.

Kako pišu hrvatski mediji, ona je dobra destinacija za nekoga ko želi da zaradi i usput nauči poštuje zakon. Jer strogo poštovanje zakona ovde je princip života. I to se oseća na svakom koraku.