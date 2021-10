Početnih 8.000 dolara pretvorio u bogatstvo od 5,7 milijardi

U jednoj od najvećih pojedinačnih trgovina u istoriji, investitor je u kriptovalute pretvorio je početni kapital od 8.000 dolara u bogatstvo od 5,7 milijardi dolara, kupujući milijarde šiba inu koina odmah posle debija te kriptovalute.

This wallet bought roughly $8,000 of $SHIB last August.

It's now worth $5.7 billion.

From $8,000 to $5.7 billion in roughly 400 days.

We may actually be looking at the greatest individual trade of all time. pic.twitter.com/LtdgQ83bKP

— Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) October 27, 2021