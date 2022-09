Politika holandske vlade nedovoljna da se smanji zagađenje

AMSTERDAM – Politika koju holandska vlada trenutno sprovodi nije dovoljna da se efekat staklene bašte smanji za 55 odsto do 2030. godine, saopštio je holandski savet za klimatsku politiku PBL.

Mere koje je Holandija do sada preduzela u borbi protiv klimatskih promena uspostavljene su kako bi se smanjenjila emisije CO2 za 39% do 50% do 2030. u poređenju sa nivoom iz 1990. godine, navedeno je u saopštenju PBL.

U saopštenju se ne uzimaju u obzir potencijalni efekti politika koje su najavljene za naredne godine i koje još uvek nisu sprovedene u delo.

Holandska vlada je u januaru objavila da je određen fond za klimatsku tranziciju, u vrednosti od 35 milijardi evra, za dodatnu potrošnju za održive izvore energije, a koji bi bio iskorišćen u narednih deset godina, preneo je Rojters.

(Tanjug)

