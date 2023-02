Polovni automobili poskupeli za 24 odsto u 2022. godini

BEOGRAD – Na tržištu polovnih automobila u Srbiji došlo je do skoka cena od 24 odsto u odnosu na 2021. godinu, kao odgovor na posledice geopolitičke situacije na svetskom nivou, pokazuje analiza portala Polovni automobili.

Trend rasta iz godine u godinu je neosporan, ali prvi put se u 2022. godini jasno može zapaziti kontinuirani rast na mesečnom nivou, navedeno je u saopštenju.

Sajt Polovni automobili navodi da 45 odsto prodavaca i 36 odsto kupaca očekuje dalji rast cena.

Takođe, 30 odsto prodavaca i 32 odsto kupaca veruje da neće doći do promene cena.

„Ipak, značajan broj anketiranih prodavaca (25 odsto) i kupaca (32 odsto) očekuje da će u narednom periodu doći do pada cena automobila. Bez obzira na prisutan rast cena, gotovo polovina anketiranih kupaca (49,18 odsto) nije promenila budžet namenjen kupovini automobila. Čak 39 odsto njih je budžet smanjilo, a svega 11 odsto povećalo“, pokazuje anketa.

Samo tokom 2022. godine, odnosno od januara do decembra prethodne godine, prosečna cena polovnih automobila oglašenih na sajtu Polovni automobili porasla je za čak 19 odsto.

Godišnja analiza Polovnih automobila obuhvatila je prodajne rezultate u 2022. godini, kretanje cena polovnih automobila, kao i anketu sprovedenu među 11.400 korisnika, odnosno kupaca automobila i 189 trgovaca automobilima, kojom su ispitani njihovi stavovi i prognoze.

Potencijalni kupci su u ranijoj anketi sajta Polovni automobili, iz novembra 2022. godine, naveli da tragaju za automobilom u okviru cenovnog ranga od 3.000 do 5.000 evra (23,94 odsto), zatim od 5.000 do 7.000 evra (17,77 odsto), 2.000 do 3.000 evra (13,94 odsto) i 7.000 do 10.000 evra (13,84 odsto).

(Tanjug)

