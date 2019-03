Preplavljenost sveta novčanicama od 100$ znak korupcije?

VAŠINGTON – Broj američkih novčanica od 100 dolara udvostručio se od finansijske krize na više od 12 milijardi širom sveta, pokazuju najnoviji podaci američkog FED-a.

Stručnjaci veruju da bi ovaj talas mogao da se poveže sa globalnom korupcijom.

Broj novčanica od 100 dolara prešle su novčanice od jednog dolara u opticaju, izjavio je novinar Dojče banke Torsten Slok u napomeni klijentima.

Eksperti kažu da su novčanice visoke vrednosti, kroz istoriju bile preferirani oblik plaćanja za kriminalce. Oni navode anonimnost, nedostatak evidencije o transakcijama i relativnu lakoću s kojom se takve novcanice mogu prenositi preko granica, prenosi B92.net.

Rast novcanica od 100 dolara u opticaju je signal da se svet oslanja na njih kao zalihu vrednosti dok ih još uvek koristi i za međunarodni kriminal, izjavio je Nikolas Kolas, suosnivač DataTrek Researć.

„To nema nikakve veze sa američkom ekonomijom i nema nikakve veze sa kamatnim stopama. Svakako ima dovoljno dokaza da se kaže da je to sredstvo za korupciju, ali to je i način da ljudi drže imovinu izvan finansijskog sistema, iako na neki glomazan način“, rekao je on.

Kolas je istakao da je broj novčanica od sto dolara u inostranstvu poceo da raste nakon Zalivskog rata i američke invazije na Avganistan. Deo stabilizacije regiona značio je zamenu lokalnih valuta nečim i „da je to nešto bio američki dolar“.

Povećanje ovih novčanica moglo bi biti “vođeno globalnim strahom od negativnih kamatnih stopa u Evropi i Japanu, ili bi to moglo da bude sredstvo štednje za američka domaćinstva zabrinuta zbog nove finansijske krize, ili bi moglo biti vođeno većom potražnjom iz globalne sive ekonomije“, rekao je Slok iz Dojče banke.

Istraživacki dokument Savezne banke Čikaga iz 2018. godine pokazao je da je 60 odsto svih američkih računa i skoro 80 odsto svih novčanica od 100 dolara sada u inostranstvu.

Ekonomska i politička nestabilnost doprinose toj potražnji, pokazuje istraživanje FED-a.

(Tanjug)