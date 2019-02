Privrednici: Važno da se vrati poreski kredit

BEOGRAD – Vraćanje poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva bilo bi veoma važno kako bi mala i srednja preduzeća imala podršku i da bi mogla da ulažu u razvoj i istraživanje, istakli su danas predstavnici Privredne komore Srbije (PKS) i preduzetnici.

Na konferenciji u Privrednoj komori Srbije na kojoj je bilo reči o takmičenju „EY Preduzetnik godine“ rečeno je između ostalog da predstavnici malih i srednjih preduzeća nisu zadovoljna time što nije vraćen poreski kredit iz 2013. godine koji je bio odobravan za ulaganja u osnovna sredstva.

Savetnik predsednika Privredne Komore Srbije Mihailo Vesovih naveo je da je jako važno i potrebno da mala i srednja preduzeća imaju neki vid podrške kako bi mogli da ulazu u svoj razvoj i istraživanje.

„Ono na čemu insistiramo jeste vraćanje, odnosno uvođenje poreskog kredita koji bi na neki način mogao da podstakne kompanije da zapošljavaju i angazuju svoje naučnike ili vrhunske inženjere ili onw koji će biti stalno zaposleni i koji će voditi stratešku politiku firme, a koji se bave razvojem i istraživanjem“, naveo je Vesović.

Na skupu je takođe ocenjeno da je ukidanje poreskog kredita bilo udarac za male kompanije koje žele da imaju svoj razvoj i istraživanje i kojima je to osnovna prednost.

Vlasnik kompanije „Buck“ Darko Budeč rekao je da bi veoma važno bilo da se vrate olakšice na porez na dobit i da na taj nacin motivišu preduzetnici koji bi da investiraju.

Budeč je rekao je da je činjenica da se država trudi da pomogne privredi i da se preduzetnici bore i na domaćem i stranom terenu.

„Važno je da kad već ima dobrih inicijativa da se pomogne i doprines da bar danasnji preduzetnici ne plaćaju 15 odsto poreza na investicije. Čini mi se da bi to bio jak signal predzuetnicima da su pogođene prave mere i stvari“, rekao je Budeč.

On je istakao da postoji suficit u budžetu i da ohrabruje to što iz državnog aparata svi smatraju da je to prva mera koju treba sprovesti.

„Jasno je da je do sada bilo drugih prioriteta i nadam se da će to biti urađeno u toku ove godine“, rekao je Budeč.

On je važnost vraćanja poreskog kredita ilustrovao primerom da je investiciona vrednost prosečne fabrike oko pet miliona evra, a da preduzetnici iz Istočne Evrope već 20 godina imaju grantove za fabrike i EU im iz njih vraća i do 80 odsto sredstava.

„Mi da bi investirali u fabriku od pet miliona moramo da napravimo šest miliona jer 15 odsto moramo da odvojimo za dobit. Šest prema jedan veliki je teret bez obzira koliko ste sposobni“, dodao je Budeč.

Naime, od januara 2014. godine ukinut je opšti poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva i razvoj kao nematerijalnu imovinu, a predstavnici malih i srednjih preduzeća i ranije su ukazali da su na ovaj način preduzeća koja nemaju mogućnost za veća ulaganja i otvaranje većeg broja novih radnih mesta, dovedena u neravnopravan položaj u odnosu na velika privredna društva i investitore.

(Tanjug)