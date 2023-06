Puškić (Dveri) traži odgovornost Vesića i rukovodstva 'Er Srbije' zbog otkazanih letova

Poslanik pokreta Dveri Borko Puškić zatražio je danas odgovornost rukovodstva aviokompanije „Er Srbija“ (Air Serbia) i ministra za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Gorana Vesića zbog velikog broja otkazanih letova te kompanije.

Puškić je naveo da je proteklog vikenda više stotina hiljada građana imalo problema zbog otkazivanja letova preko te kompanije, prenele su Dveri.

„‘Er Srbija’ je skoro uvela 43 leta bez ikakve studije izvodljivosti, bez opravdanosti i potrebe za tom, nekom novom tranšom letova“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, otkazivanje letova je posledica „nedomaćinskog i bahatog“ vođenja te kompanije, koja je nekad bila na evropskom i svetskom nivou.

„To se dešava zato što smo imali jako loše ministre za saobraćaj i rukovođenje Vlade Srbije i mi danas tražimo odgovornost od ministra saobraćaja, direktora „Er Srbije“ i svih rukovodećih organa koji su odgovorni u ovom lancu“, rekao je Puškić.

On je naveo da u floti „Er Srbije“ nema nijednog aviona u vlasništvu te kompanije i da ih sve iznajmljuje, a da je nekadašnji „JAT“ imao 70 odsto flote.

Puškić je naveo i da su predstavnici Dveri pričali s ambasadorom Belorusije u Srbiji, koji ih je molio da urgiraju da jedini let „Er Srbije“ koji ide ka Mosvki, ima sletanje i u Minsku, jer nema nijedne direktne linije sa Belorusijom.

„Imamo ozbiljan problem i to moramo da rešimo. Sramota je da imamo samo jedan let Er Srbije koji je šestorazrednog ranga i kvaliteta usluge za Moskvu, a imamo potrebu za 10 letova dnevno“, rekao je Puškić i dodao da povratna karta za Moskvu košta 1.100 evra, a to je let od tri sata i s obilascima, zbog rata u Ukrajini.

