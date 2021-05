Razilaze se tmurni oblaci nad španskim turizmom

MADRID – Broj noćenja koje su turisti rezervisali u španskim hotelima popeo se na 4,05 miliona u aprilu sa nule u istom mesecu godinu dana ranije, kada su stroge korona mere ograničenja paralisale turistički sektor i primorale građane da ostanu kod kuće, pokazuju današnji zvanični statistički podaci.

Ipak, uprkos skoku, broj rezervacija je i dalje za čak 85 procenata ispod nivoa iz aprila 2019. godine, objavio je Nacionalni zavod za statistiku (INE), što ilustruje razmere udara koji je nanela pandemija, prenosi Rojters.

Tokom prva četiri meseca 2021. godine, ukupan broj rezervacija manji je za 71 posto nego u uporednom periodu prošle godine, pri čemu treba imati u vidu da su prve mere ograničenja putovanja bile uvedena tek sredinom marta 2020.

Preliminarni podaci sa platformi za rezervacije ukazuju na to da je tempo bukiranja dodatno ojačao u maju nakon isteka lokdauna u toj zemlji, što je brojnim Špancima omogućilo da ponovo putuju širom domovine.

Prema statistici INE, domaći turisti su u ukupnom broju rezervacija izvršenih u aprilu učestvovali sa skoro 70 posto, dok su Nemci, koji mogu slobodno da putuju na razne destinacije na Balearskim ostrvima, činili najveću grupu stranih turista.

U nadi da će privući više međunarodnih putnika i podstaći oporavak tog sektora, španski premijer Pedro Sančez je najavio prošle nedelje da će potpuno vakcinisani ljudi iz bilo koje zemlje od 7. juna moći slobodno da ulaze u Španiju.

On je procenio da bi ovog leta turistički dolasci mogli da dostignu 30 do 40 posto nivoa pre pandemije, a do kraja godine čak 70 procenata.

(Tanjug)

