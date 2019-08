RS bi da obnovi železnički saobraćaj sa Beogradom i Zagrebom

BANJA LUKA – U „Železnicama RS“ ozbiljno razmišljaju o obnovi putničkog saobraćaja iz Banje Luke za Zageb i Beograd jer smatraju da je putovanje vozovima komfornije, ekološki prihvatljivije i jeftinije od drugih vidova prevoza.

Kako prenosi SeeBiz, pregovori sa Hrvatskim Železnicama o mogućnosti obnove linije Banjaluka – Zagreb, već su počeli.

Ako pregovori uspeju, vozovi bi prema Zagrebu ponovo mogli da krenu najstarijom prugom u BiH, prugom Banjaluka – Dobrljin.

Ta deonica izgrađena je još 1872. godine za vreme Otomanske imperije, koju neki zbog toga zovu i „turska pruga“.

Voz za Beograd, koji je, uz povremene prekide zbog ratova saobraćao više od osam decenija, ukinut je 9. decembra 2012. godine, a kako sada stvari stoje, ova linija neće biti uskoro obnovljena.

Stara trasa, preko istočne Hrvatske, ne dolazi u obzir, ali je u planu da vozovi iz Banjaluke za Beograd idu prugom preko Tuzle i Zvornika.

„Starom trasom preko Hrvatske voz bi dva puta prelazio državne granice, što znatno usporava saobraćaj. Ukoliko bi voz išao preko Tuzle, to bi značilo samo jedan prelazak granice i to sa Srbijom, a zahvaljujući specijalnim paralelnim vezama RS i Srbije, granična procedura bi u putničkom saobraćaju mogla biti pojednostavljena“, kaže v.d. direktora „Železnica RS“ Zoran Ilinčić.

Da bi se to ostvarilo treba rekonstruisati tunel „Križevići“, dug skoro pet kilometara, koji je prilagođen samo za prevoz tereta, ali ne i za putničke vozove.

„Formirana je radna grupa, koja treba da snimi situaciju u ovom tunelu i izračuna koliki bi bili troškovi rekonstrukcije tunela“, objasnio je Ilinčić.

