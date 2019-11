Šansa ZB u razvoju preduzetničkog duha i povezivanja

SKOPLJE – Nedostatak dovoljno razvijenog preduzetničkog sistema koji će pratiti savremene potrebe i trendove, i koji će probuditi preduzetničkih duh kod građana regiona, a pogotovo kod mladih jeste jedan od najvećih izazova regionalnog tržišta, smatra jedan od direktora CIBC banke u SAD i potpredsedavajući u Bordu direktora Macedonia 2025 Majkl Cklamovski.

“Promena načina razmišljanja je možda najveći izazov za makedonsku i regionalnu ekonomiju. Ima dosta promena u pozitivnom smeru u smislu da su ljudi u Severnoj Makedoniji i u regionu otvoreniji da preduzmu rizik, pokrenu novi biznis, ali mislim da je pravi izazov kako postići balans između stranih investicija i domaćih investicija”, rekao je Cklamovski za Tanjug tokom samita Macedonia 2025.

Na pitanje koliko je bitna državna pomoć u razvoju jedne ekonomije Cklamovski kaže da u nekim slučajevima velika javna ulaganja usporavaju proceš ekonomskog razvoja.

“Ne kažem da je to loša stvar, to je svakako neophodno, ali mislim da se region najbolje razvija preko biznisa koji radi povezano i direktno i na taj način povečava i stopu rasta i stopu zaposlenosti”, naglašava on.

Kako kaže, kada postoji državni novac za infrastrukturu i pokretanje investicije to doprinosi dinamiziranju ekonomije, ali i dalje smatram da su biznismeni i mala preduzeća ključni u dinamiziranju privrede.

“Rad na infrastrukturnim projektima je uvek poželjan ali to je proces za koji moramo biti sigurni da je opravdan. Ako se oslonimo samo na vlasti mislim da ćemo dugo čekati za razvoj privrede”, ističe Cklamovski.

Komentarišući inicijativu srpskog predsednika Aleksandra Vučića o kreiranju jedinstvenog tržišta bez barijera između Srbije, Severne Makedonije i Albanije, Cklamovski kaže da je regionalna saradnje bitna jer ove države kulturološki dele puno sa svojim susedima.

“Geografski smo direktno upućeni jedni drugima. Ključna poenta je dostići slobodno tržište u okvirima Zapadnog Balkana, ali i sa ostatkom Evrope. I ne mislim da treba da postoje uslovljavanja oko ideje o “malom Šengenu”, jer će takva inicijativa kako Severnoj Makedoniji tako i ostalim zemljama puno doprineti na razne načine, jer će prvenstveno proširiti tržište i to jeste u skladu sa našim evropskim aspiracijama”, objašnjava Cklamovski.

Kada je reč o privrednim kapacitetima regiona Zapadnog Balkana on kaže da je pozitivno iznenađen veštinama koje poseduju građani u regionu.

“Svet je u postojanoj evoluciji i svako tržište, na samo u našem region, u kontinuitetu se suočava sa brojnim novim izazovima. Ovde mi imamo brojne prednosti, ali mi ne smemo se oslanjati na prošlosti i na tradicionalne industrijske grane, poput poljoprivrede”, navodi on.

On smatra da region ima kapacitete da diferencira privredu putem malih kompanija, putem softverskih kompanija, kompanija zasnovanih na visokoj tehnologiji, te da na takav način učini mlade uspešnijim.

Prema njegovim rečima, ključne poruke na ovogodišnjem samitu Macedonia 2025 su kako napraviti tržište i privredu zasnovani na vladavinu prava, demokratiju, transparentnosti i perspektivnog liderstva.

“Treba da iskoristimo sve potencijale kako bismo sagradili snažniju ekonomiju kroz inovacije kako u Severnoj Makedoniji, tako i u regionu. Treba da pokažemo našim mladim ljudima da je integritet i prosperitet ono što može da nas pokreće napred”, zaključio je Cklamovski.

(Tanjug)