SBB: Država nam zabranjuje da postavljamo kablovske mreže po Srbiji

Kompanija SBB danas je saopštila da joj je zabranjeno da postavlja kablovsku mrežu po Srbiji i da država omogućava monopol drugom operatoru, Telekomu Srbija.

„Gradjani Srbije nemaju pravo da biraju slobodno šta će od programa da gledaju i preko kog kablovskog operatora, jer je vlast u Srbija očigledno donela odluku da zabrani postavljanje SBB mreže“, navodi se u saopštenju.

Istaknuto je da je kompanija SBB ranije upozoravala javnost da joj se zabranjuje da pristupa korisnicima u mnogobrojnim gradovima, od Subotice do opštine Gornji Milanovac, u kojima su predsednici lokalne samouprave iz Srpske napredne stranke, a da su „opstrukciji izloženi i u Beogradu“.



„U naselju Borča i pored pisanog odobrenja stambenih zajednica da žele kablovski program u ponudi SBB-a, protivzakonito i bez ikakve nadležnosti Komunalna inspekcija Palilule izdaje nalog SBB-u da se već postavljena oprema u zgradama demontira! Da će kompanija SBB biti izložena neosnovanim napadima bilo je jasno još u novembru, kada je zamenik gradonačelnika Goran Vesić izmislio da je ulice u Borči raskopala i u blatu ostavila ekipa SBB-a“, ukazao je taj kablovski operator.



U saopštenju je navedeno i da se javno komunalno preduzeće „Zelenilo“ koje je do skora izdavalo saglasnost po propisima koje uredjuje zakon, „iznenada stavlja u poziciju tumača propisa iz oblasti planiranja i izgradnje za koje nisu nadležni, pokušavajući da onemoguće SBB-u da obavlja delatnost elektronskih komunikacionih mreža i usluga“.



„Upozoravamo sve nadležne organe da ovakav tretman prema jednom od najvećih investitora nije zabeležen ni u jednoj od zemalja u kojima poslujemo i da je jasno da nam se ovim neregularnim zabranama onemogućava slobodan rad“, ukazao je SBB.



SBB je upitao nadležne kako je moguće da, ako je tržište slobodno, u mestima gde je prvo mrežu postavio Telekom ne postoji mogućnost da to učini i SBB.

„Više je nego očigledno da se država ponovo stavlja u zaštitu drugog operatora omogućavajući Telekomu da u pojedinim mestima, poput Borče, imaju monopol“, ocenio je SBB i najavio da će ta kompanija „zbog progona kome je izložena i zbog neravnopravnog tretmana podneti tužbe pred domaćim i medjunarodnim sudovima“.

