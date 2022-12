Seničić: Od 1. novembra novi sistem putovanja u EU uz obaveznu taksa od 7 evra

BEOGRAD – Nakon nekoliko odlaganja primene novog sistema putovanja unutar Evropske unije, sada je to definivno pomereno za novembar 2023. godine, kada će po svemu sudeći biti neophodno popunjavati formulare poput onih iz vremena pandemijske krize, a biće obavezno i plaćanje taksa od sedam evra, rekao je danas predsednik Nacionalne asocijacije turističkih organizacija Aleksandar Seničić.

On je za Tanjug naveo da su ove promene bile najavljene još za 2021. godinu, ali su zbog koronovirusa odložene za 1. januar 2023, da bi to sada bilo prolongirano za 1. novembar iduće godine.

„Već sada se u prezentaciji na sajtu Evropske komisije može videti koji su rezlozi za insistiranje Evrope na uvođenju ovog sistema, a građani koji žele da putuju moraće da popunjavanju dokumente slične PLF formularima iz vremena pandemijske krize“, kaže on.

Seničić kaže i da je pored najosnovnijih biometrijskih podataka kao što su ime, prezime, datum rođenja i broj pasoša, novo to da će četiri dana pred polazak biti naplaćivana taksa za registraciju u ovom sistemu od sedam evra i važiće tri godine.

„To će morati da plate svi koji budu hteli u EU i imaju više od 18, a manje od 70 godina, s tim da još ne znamo na koji način će to tehnički funkcionisati, na primer, kada neko u te tri godine želi da putuje više puta“, rekao je on.

Dodao je da će taksa biti plaćana samo jednom, ali da se ne zna da li će biti svaki put neophodno četiri dana pred polazak unositi destinaciju u formular.

„Preporuka za one koji recimo imaju nekretnine u Hrvatskoj ili Grčkoj je da se da bi mogli da putuju kad žele registruju prvih dana čim krene sistem, jer taj uslov od četiri dana pred polazak može da bude problem“, kaže Seničić.

Napomenuo je da će to malo iskomplikovati poslovanje agencijama, koje će sigurno pomagati građanima da popune formulare.

„Moraće da se plati tih sedam evra i to zasad, kako je predviđeno, isključivo kreditnim ili debitnim kartama, ali nadamo se da to neće umanjiti interesovanje za putovanja, a nije isključeno da će rok od 1. novembra biti produžen“, kaže Seničić.

Kada je reč o sezoni zimovanja, on ističe da su veoma atraktivne naše planine poput Tare, Zlatibora, Kopaonika, Jahorine, Zlatara, kao i one u okruženj, a što će biti još izraženije tokom dečjeg raspusta, iako je otežavajuća okolnost to što još nema snega.

„Što se tiče Nove godine najatraktivija su putovanja autobusom u evropske gradove, kao najjednostavniji i najjeftiniji način putovanja“, kaže on.

Napominje da je interesovanje veće otkad su ukinuti mnogi restriktivni protokoli u Evropi, a najtraženije su metropole od Istanbula, Atine, Sofije preko Budimpešte i Praga do Berlina i mesta u severnoj Italiji, dok ne zaostaju ni destincije u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni…

„Razlike svakako postoje i dok su u vreme koronavirusa bile atraktivne zemlje sa lagodnim protokolima, jer su države zapadne Evrope imale rigidne propise, nakon njihovog ukidanja to je obrnuto“, rekao je Seničić.

Napominje da se cene aranžmana kreću od 30 evra pa naviše, a karte su poskupele kao posledica rasta cena goriva zbog krize poput rata u Ukrajini i skoka inflacije u svetu.

„Cene autobuskih aranžmana, koji i inače nisu bili skupi, skočile su za podnošljivih 10 do 12 odsto, dok je kod avio-prevoza to drastičnije i kreće se od 20 do 25 odsto“, kaže predsednik Nacionalne asocijacije turističkih organizacija.

S druge strane, on navodi da je u domaćoj turističkoj industriji ova godina rekordna.

„Za Novu godinu interesovanje je veliko i to ne samo za doček u Beogradu, već i u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i u tim većim centrima kapaciteti su već popunjeni, a pored gostiju iz zemalja iz okruženja imamo ih i iz Turske, Izraela i s drugih strana, dok u istočnu Srbiju poslovično dolaze susedi iz Bugarske i Ruminje“, rekao je Seničić i zaključio da je takva potražnja u velikoj meri rezultat rada Turističke organanizacije Srbije, kao i regionalnih i lokalnih.

(Tanjug)

