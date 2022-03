Skoro 70 miliona evra za obnavljanje seoske infrastrukture

BEOGRAD – Skoro 70 miliona evra u okviru IPARD programa biće namenjeno za obnavljanje seoske infrastrukture u Srbiji, rečeno je danas Tanjugu u Ministarstvu poljoprivrede.

IPARD 3 program za period od 2021. do 2027. godine koji je usvojila Evropska komisija obuhvata i novu Meru 6 za investicije u ruralnu javnu infrastrukturu, za koju je alocirano ukupno 69,12 miliona evra sredstava javne podrške.

Od tog iznosa EU obezbeđuje 51,84 miliona evra, a Srbija 17,28 miliona evra.

Korisnici Mere 6 su jedinice lokalne samouprave, to jest naseljena mesta do 10.000 stanovnika, koje će imati mogućnost da ostvare povraćaj do 100 odsto prihvatljivih troškova investicije za projekte koji ne stvaraju značajnu neto dobit i do 50 odsto za ostale prihvatljive investicije u ruralnu infrastrukturu.

Minimalna vrednost podrške po projektu za vodosnabdevanje, upravljanje otpadnim vodama, odlaganje otpada, izgradnju puteva i proizvodnju energije iznosi 300.000 evra, dok maksimalna vrednost podrške po projektu iznosi 4.000.000 evra.

Prihvatljive investicije odnose se na izgradnju i rekonstrukciju, kao i na nabavku nepokretne opreme u sektoru vodosnabdevanja, javne kanalizacije i tretmana otpadnih voda, izgradnje i rekonstrukcije puteva, upravljanja otpadom i snabdevanja energijom.

Na primer, prihvatljive investicije u upravljanje vodama su: izgradnja ili rekonstrukcija sistema za snabdevanje vodom, postrojenja i sličnih objekata (za prečišćavanje, filtriranje itd).

Zatim investicije u javnu kanalizaciju i tretman otpadnih voda: javni vodovod u seoskom naselju, kanalizacioni sistemi, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, uključujući i pripadajuću opremu.

Investicije u upravljanje otpadom: izgradnja (mobilne) stanice za odlaganje otpada, oprema za odlaganje otpada, uključujući vozila i kontejnere za domaćinstva (uključujući primarnu selekciju tamo gde je uspostavljena), deponije koje ispunjavaje sve ekološke zahteve, mesta za sakupljanje otpada.

U putevima: izgradnja ili rekonstrukcija puteva koji povezuju lokalne puteve i infrastrukturu sa glavnim putevima, seoskim obilaznicama, seoskim putevima, javnim pristupnim putevima do gazdinstava i parcela, uključujući i izgradnju saobraćajnih znakova, pešačke zone, javnu rasvetu, stajališta za javni prevoz, mostove, trotoare itd.

Putevi koji se nalaze u okviru gazdinstva su već podržani kroz Meru 1, te nisu prihvatljivi u okviru ove mere.

Snabdevanje energijom: snabdevanje sela i poljoprivrednih gazdinstava energijom i izgradnja obnovljivih izvora energije i toplotnih postrojenja i instalacija.

Osnovu za pripremu Mere 6 – investicije u ruralnu javnu infrastrukturu predstavljala je „Analiza kapaciteta jedinica lokalne samouprave, izazova i mogućnosti za korišćenje sredstava iz IPARD programa, kao i aktuelnog stanja ruralne infrastrukture”, koja je sprovedena u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

Rezultati analize pokazali su da je infrastruktura u naseljima u ruralnim područjima u znatno lošijem stanju u odnosu na gradska naselja.

Značajni problemi odnosili su se na kvalitet i količinu isporučene vode, nedostatak priključaka na javni kanalizacioni sistem, nedovoljne tretmane otpadnih voda i sakupljanja otpada, nerazvijenu mrežu lokalnih puteva.

Unapređenje ruralne infrastrukture doprineće poboljšanju kvaliteta života i uslova za razvoj poslovanja u ruralnim područjima, navode iz Ministarstva poljoprivrede.

(Tanjug)

