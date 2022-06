Slovenija: Benzin od ponoci 1,775, dizel 1,848 evra

LJUBLJANA – Gorivo u Sloveniji, nakon dužeg perioda zamrznutih cena, u ponoć je poskupelo, tako da je nove cena 1,775 evra za litar 95-oktanskog benzina, a 1,848 evra za litar dizel goriva.

To je značajno poskupljenju u odnosu na dosadašnje zamrznute cene, a nove cene važiće narednih 14 dana, prenosi Hina.

Rec je o cenama na pumpama van autoputeva zbog regulisanog smanjenja trgovacke marže, dok će se cene na benzinskim pumpama na autoputevima slobodno formirati.

Premijer Robert Golob nedavno je izjavio da bi gorivo moglo da poskupi i do 20 odsto.

On je kritikovao distributere kod kojih je poslednjih dana dolazilo do nestašica goriva, posebno dizela, rekavši da su za to odgovorni i da je trebalo da se bolje pripreme za situaciju umesto što su „spekulisali zbog nekoliko centi po litri goriva“.

„Razumijem da je potražnja zbog predstojeceg poskupljenja bila nešto veća, ali obaveza distributera je jasna, trebalo je da se pobrinu da goriva ne nedostaje, a ponestalo ga je u celoj državi i to ođednom“, istakao je Golob.

Najavio je inspekcijske kazne distributerima ako pregledi pokažu nepravilnosti do kojih je došlo poslednjih dana, posebno proteklog vikenda.

(Tanjug)

