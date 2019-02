Smartfoni Huaveja osvajaju Evropu, Epl i Samsung pali

NJUJORK – Na globalnom tržištu pametnih telefona prošle godine je zabeležen trend koji su mnogi tržišni akteri nagoveštavali – kineski mobilni uređaji su preuzeli primat u Evropi.

Najnoviji podaci agencije za istraživanje tržišta, Kanalis (Canalys), pokazuju da je 32 odsto, ili otprilike jedna trećina isporučenih pametnih telefona u Evropi u 2018. potekla od kineskih proizvođača – Huaveja, Sjaomija i UanPlusa (OnePlus), prenosi portal Verge.

Pri tome lavovski udeo u ukupnim isporukama, od preko 23 procenta, imao je Huavej sa 42,5 miliona dostavljenih uređaja evropskim trgovcima. Samo u poslednjem lanjskom tromesečju, ovaj kineski tehnološki div je dostavio Evropljanima 13,3 miliona pametnih telefona, povećavši tako ukupne isporuke na Starom kontinentu za 55,7 odsto u odnosu na 2017. godinu.

S druge strane, najveći pad izvoza smartfona u Evropu u 2018. godini zabeležio je tržišni lider, Samsung, čije su isporuke bile za 10 posto manje nego godinu ranije i iznosile su 61,6 miliona jedinica.

Ni Epl nije briljirao iako se zadržao na drugom mestu sa 42,8 miliona isporučenih ajfona u Evropi prošle godine. To je, međutim, za 6,0 procenata manje nego prethodne godine.

Analitičari predviđaju da će Huavej u Evropi do kraja ove godine svrgnuti Epl s drugog mesta, baš kao što će to uskoro napraviti u ostatku sveta. U opasnosti je i do sada nedodirljivi Samsung, navodi Verge.

Neočekivani prodor na evropsko tržište smartfona zabeležio je i kineski Sjaomi koji je zauzeo četvrto mesto povećavši svoj komad tržišnog kolača u četvrtom kvartalu za 62 procenta na godišnjem nivou.

Procene kompanije Kanalis pokazuju da je prošle godine ukupna isporuka pametnih telefona u Evropi pala za 4,0 procenta na 197 miliona jedinica. Samo u poslednja tri meseca, ukupne isporuke su pale za 2,0 odsto na 57 miliona, pri čemu su kineski dobavljači značajno povećali dostavljene količine potisnuvši rivale.

Ben Stenton, analitičar Kanalisa kaže da su se zbog tenzija između Kine i SAD-a, kineske kompanije okrenule evropskom tržištu, što je išlo na ruku evropskim kupcima, jer su brendovi poput Huaveja i Sjaomija „doneli konkurentnije cene i šokirale svoje evropske rivale“.

„Američka antipatija prema kineskim brendovima nije prešla Atlantik“, zaključuje portal Verge.

(Tanjug)