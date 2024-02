Srpski organski proizvodi na sajmu BioFach u Nirnbergu

U Nirnbergu je danas počeo najveći svetski specijalizovani Međunarodni sajam organske hrane „BioFach“ na kome će se tokom četiri dana, među 2.500 izlagača iz celog sveta, predstaviti i osam proizvođača iz Srbije, saopštila je Privredna komora Srbije (PKS).

U nacionalnom paviljonu Srbije, uz podršku PKS, Razvojne agencije Srbije, Švajcarskim programom za promociju izvoza (SIPPO) i Nacionalnom asocijacijom „Serbia Organica“ predstaviće se kompanije: MENEX iz Kruševca, ECOAGRI Serbia iz Bele Crkve, FRUTORGA iz Prokuplja, MEDINO iz Krnjeva, ITN group iz Beograda, ES KOMERC iz Prijepolja, DBA PROMET iz Arilja i MDDP JANIC iz Kruševca.

Proizvođači iz Srbije su, kako je navedeno, nastupili pod sloganom „Govorimo organski – Organski proizvod iz Srbije – Tradicija transformisana u inovaciju“ (We speak organic – Organic product from Serbia – Tradition Transformed into Innovation).

Prvi put, organizovana je i studijska poseta sajmu organske i prirodne kozmetike VIVANESS koji se održava u okviru sajma „BioFach“, a koji će posetiti šest proizvođača organske i prirodne kozmetike iz Srbije: ALL NUT, NAJBOLjE IZ PRIRODE, MNS, AMELLES KOZMETIKA, MATRINA COSMETICS i ROYAL BALM.

„Srpski organski proizvođači, tradicionalno već šestu godinu zaredom nastupaju na ovoj prestižnoj smotri. Posetiocima i potencijalnim poslovnim partnerima, naše kompanije ponudiće širok asortiman proizvoda od svežeg, sušenog i zamrznutog voća i povrća, voćnih pirea, do proizvoda od žitarica, organskih testenina, voćnih namaza i organskog meda“, rekla je Bojana Lalović iz Centra za organizaciju sajmova PKS.

Dodala je da će na ovoj manifestaciji biti organizovano niz događaja pod nazivom „Partnerstvo za održivost“ sa ciljem povezivanja sa poslovnim partnerima.

„Tradicionalno se tokom četiri dana trajanja sajma održavaju konferencije, seminari i radionice, koji čine jedinstvenu platformu za razmenu znanja, informacija i profesionalnog umeća među proizvođačima, kupcima, dobavljačima i ostalim zainteresovanim stranama za inovativne proizvode i usluge iz organskog sektora“, navela je Lalović.

BIOFACH VIVANESS je najveći svetski sajam u oblasti organske proizvodnje i održava se pod pokroviteljstvom Međunarodne federacije pokreta organske poljoprivrede (IFOAM), čiji je član i PKS.

Očekuje se da sajam u Nirnbergu u Nemačkoj, koji traje od 13. do 16. februara, obiđe više od 50.000 posetilaca iz više od 130 zemalja.

(Beta)

