Subvencije za srpske „gazele“ i do 12,5 miliona dinara

BEOGRAD – „Brzorastuće“ firme, takozvane gazele, čine tek pet odsto firmi u Srbiji i doprinele su sa 77 odsto otvaranju novih radnih mesta, podaci su Svetske banke, a ove godine država im je omogućila subvencije u maksimalnom iznosu od 12,5 miliona bespovratnih sredstava.

Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj, pod povoljnim uslovima.

Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava su propisani Uredbom o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini, koja je juče stupila na snagu.

Za taj program, koji sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije, predviđeno je, inače, 850 miliona dinara bespovratnih sredstava u ovoj godini, od ukupno tri milijarde dinara subvencija za podršku preduzetništvu namenjenih u budžetu za 2020. godinu.

Ciljevi tog programa su, kako se navodi, povećanje vrednosti i obima proizvodnje i prometa, internacionalizacija poslovanja i uključivanje privrednih subjekata u lance dobavljača velikih sistema, podrška zapošljavanju, podrška za investicije u izgradnju i proširenje proizvodnih kapaciteta, kao i podsticanje inovativnosti, digitalizacije i primene novih tehnologija.

Takođe, ciljevi podsticaja iz tog programa su jačanje konkurentnosti, podsticanje zaštite životne sredine i podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja.

Bespovratna sredstva su, između ostalog, namenjena za kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala.

Sredstva su namenjena i za kupovinu nove ili polovne proizvodne i građevinske opreme i to ne starije od pet godina, uključujući alate, zatim za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje, ali i za nabavku softvera i računarske opreme.

Izuzetno, za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti, precizirano je u Uredbi.

Takođe, sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

Sredstva Programa ne mogu se koristiti za nabavku opreme prevashodno namenjene daljem iznajmljivanju ili opreme koja radi na principu samousluživanja, kao ni u svrhu spekulativnih radnji.

Uredbom je precizirano da preduzetnici, mikro, mala, srednja i velika pravna lica, mogu podneti zahtev za finansiranje u ukupnoj vrednosti većoj od 12,5 miliona dinara – bespovratna sredstva i kredit Fonda, ukoliko zadovoljavaju kriterijume za brzorastuće privredne subjekte.

Za iznos do 2,5 miliona dinara bespovratnih sredstava uslov za brzorastuće privredne subjekte je da su, do dostavljanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu, na dan 31. decembar 2015. godine imali najmanje pet zaposlenih na određeno ili neodređeno vreme, za srednje pravno lice da su imali najmanje deset zaposlenih, a za veliko pravno lice najmanje 50 zaposlenih, kao i da su od 2015. do 2018. ostvarili prosečan godišnji rast prihoda od redovne delatnosti/poslovnih prihoda ili prosecan godišnji rast zaposlenih od minimum 20 odsto.

Nakon dostavljanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu, poređenje će se odnositi na period 2016-2019. godina.

Uslov za brzorastući razvoj je zadovoljen ukoliko su utvrđeni podaci za prihod od redovne delatnosti/poslovni prihod ili broj zaposlenih u 2018. najmanje 1,728 puta veći nego u 2015. godini, odnosno ako su u 2019. godini najmanje 1,728 puta veći nego u 2016. godini.

Preduzetnici, mikro, mala i srednja i velika pravna lica mogu podneti zahtev za finansiranje u ukupnoj vrednosti većoj od 30 miliona dinara (bespovratna sredstva i kredit Fonda) ukoliko imaju i najmanje 35 zaposlenih na određeno ili neodređeno vreme, za srednje pravno lice 50, a za veliko pravno lice 250 zaposlenih na dan 31. decembar 2019. godine.

Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu bespovratnih sredstava raspisuje Ministarstvo privrede, a biće otvoren dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

Objavljivanje javnog poziva za privredne subjekte za Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte ocekuje se krajem januara, pocetkom februara.

(Tanjug)