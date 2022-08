U Gornjem Milanovcu do proleća dva nova mosta

GORNJI MILANOVAC – Dva nova mosta preko reke Kamenice kod Gornjeg Milanovca počeće da se grade na jesen umesto obnove oštećenih mostova tokom junskih poplava ove godine u gornjomilanovačkim selima Družetići i Bogdanica i trebalo bi da budu završeni do proleća.

Dva mosta preko reke Kamencie potpuno su uništena, čime je prekinuta najbliža putna veza stanovnika ova dva sela sa gradom.

Predsednik opštine Gornji Milanovac Dejna Kovačević najavio je da se početak radova na izgradnji dva potpuno nova mosta očekuje ove jeseni, te da će u njihovoj izgradnji učestvovati lokalna samouprava uz podršku Minstarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

„Ono što smo dogovorili sa Minstarstvom građevinarstva i ministrom Momirovićem jeste da nam ministarstvo da podršku u izgradnji ta dva mosta. Oko 70 miliona dinara je predračunska vrednost, a da li će biti više ili manje zavisi od javne nabavke kada završimo njeno sprovođenje. Očekujem da ćemo do jeseni uspeti da završimo sve potrebne procedure i da krenemo u rekonstrukciju“, rekao je Kovačević.

Podseća da su ta dva mosta žila kucavica tog dela opštine. „Mi smo već iz budžeta opštine Gornji Milanovac opredelili sredstva i isplatili domaćinstvima koja su pretrpela štetu od poplava. Od 200.000 do 500.000 je bilo po domaćinstvu u zavisnosti od toga, koliko je ko imao oštećenja. Naše komisije su izvršile popis svega što je uništeno i to je jedna pomoć lokalne samouprave. To naravno nije cela šteta, ali je jedna značajna pomoć”, rekao je Kovačević.

On je dodao da će novi mostovi biti u funkciji do proleća naredne godine.

(Tanjug)

