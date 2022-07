Uhapšeni agent C&A nije radio za carinu već špeditera

BEOGRAD – Uprava carina je naknadnom kontrolom finasijske dokumentacije otkrila nepravilnosti u radu carinskog agenta kompanije C&A, koji je uhapšen zbog zloupotrebe ovlašćenja i pranja novaca, rekao je danas Tanjugu koordinator carinskih procedura Sektora za carinske postupke u Upravi carina Slobodan Tomić.

Istakao je da su naši zakoni u domenu carine u najvećoj meri usaglašeni sa pravnim tekovinama EU i da Uprava carina radi na unapređenju sistema automatskog carinjenja, kako bi proces bio jednostavniji, transparentniji i efikasniji sa jedne strane, a da bi se, sa druge strane, smanjili rizici od nepravilnosti.

Policija je uhapsila A. J. (47) zbog postojanja sumnje da je zloupotrebio ovlašćenja koja je imao kao carinski agent za kompaniju „C&A MODA RS“ doo Beograd i zbog pranja novca, saopštili u četvrtak iz MUP-a. Radio je u firmi „Quehenberger Logistics SRB“ u Šimanovcima.

Kako se sumnja, A.J. pribavio je protivpravnu imovinsku korist i prouzrokovao štetu državi u ukupnom iznosu od 750,5 miliona dinara.

Tomić objašnjava da su nepravilnosti u radu carinskog agenta C&A kompanije otkriveni prilikom naknadne kontrole Uprave carina, a da su utvrđivanje okolnosti i razmere pronevere u nadležnosti drugih državnih organa.

„Kako je došlo do nepravilnosti u radu tog agenta saznaćemo, tu su nadležni organi koji to utvrđuju. Krenulo je od toga što je carina u skladu sa svojim ovlašćenikma i odredbama zakona koje primenjuje, sprovela naknadnu kontrolu na bazi provere informacija za pravilno i tačno sprovođenje postupka carinjenja,“ kazao je Tomić.

Objasnio je da je firma C&A ostvarila pravo na odgovarajuća pojednostavljenja u sprovođenu carinskih procedura tzv. „kućno carinjenje“ koje podrezumeva da kompanija nije bila u obavezi da robu doprema carinskom organu, već na određeno mesto koje je dogovoreno za prijem robe o kome je obaveštena Uprava carina.

Istakao je da je dobijanje statusa za „kućno carinjenje“ po zakonu i da ga ima još 116 kompanija u Srbiji.

Kazao je da carina, kada kompanija ima privilegiju „kućnog carinjenja“, po Zakonu o carinjenju, ima pravo da obavi selektivnu i naknadnu kontrolu robe i dokumentacije, ukoliko je to neophodno, te dodao da su upravo tim postupkom i otkrivene nepravilnosti u radu uhapšenog agenta.

„Pored selektivne kontrole u postupku koje se primenjuju u situacijama kada postoji određeni rizik moguća je redovna i naknadna kontrola robe, prateći trag dokumenata od trenutka kada roba uđe u Srbiju do trenutka kada se završe preduzeti postupci. Tim tragom se upravo i došlo do otkrivanja nepravilnosti u ovom slučaju“, rekao je Tomić.

Naveo je da carinski agent nije službenik Uprave carina, već da to lice radi kao carinski zastupnik za privatne špediterske kompanije.

Na pitanje da li je problem nastao zbog propusta u Zakonu o carinjenu po kome Uprava carina radi, Tomić je istakao da su naši zakoni i propisi u domenu carine usklađeni sa zakonima EU.

„Carinski propisi su u vrlo visokom procentu usaglašeni sa zakonima EU u vrlo visokom procentu oko 95 do 98 odsto i to nije naša procena, već procena Evropske komisije“, kazao je on.

Naglasio je da Uprava carine radi na uspostavljanu sistema automatskog carinjenja, kako bi se privreda relaksirala, smanjili troškovi i da bi se postupak carinjenja učinio efikasnijim, jednostavnijim i transparentnijim.

Takođe, rakao je da je cilj automatskog carinjenja da se elektronskom razmenom podataka ukloni ljudski faktor i smanji rizik od eventualnih propusta i pronevera.

(Tanjug)

