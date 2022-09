Ukupni prihodi industrije video-igara u Srbiji 2021 godine 125 miliona evra

Ukupni prihodi od industrije video-igara u Srbiji su 2021. godine bili oko 125 miliona evra, a u toj delatnosti radi 3.000 ljudi u 130 kompanija, saopštila je danas Privredna komora Srbije (PKS).

„Zbog ubrzanog rasta gejming industrije i njenog globalnog značaja, ključnu ulogu u daljem razvoju ovog vida biznisa u Srbiji ima zaštita prava intelektualne svojine“, rekao je direktor Sektora PKS za strateške analize, usluge i internacionalizaciju, Mihailo Vesović, na regionalnom skupu „Level Up your IP:101 Strategies for Videogame Developers“.

Istakao je da sa više od 200 milijardi dolara godišnje, industrija video-igara u svetu i u Srbiji „počinje da bude ogromna snaga razvoja“.

Na regionalnom skupu u PKS rečeno je da se za tu granu industrije predvidja da će u 2026. godini vredeti oko 330 milijardi dolara i da će broj korisnika – „gejmera“ uskoro u svetu dostići tri milijarde.

Direktor Zavoda za intelaktualnu svojinu, Vladimir Marić, istakao je da je 1970-ih godina udeo takozvanih nematerijalnih dobara – patenata, žigova, industrijskog dizajna u imovini preduzeća iznosio 17 odsto, a danas je 85 odsto.

Naveo je da pet odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Srbiji stvaraju kreativne industrije, a polovinu tog iznosa sektor za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT).

„Čitave privredne grane i industrije počivaju na intelektualnoj svojini. Svako moderno društvo zato mora da vodi računa o zaštiti intelektualne svojine, pored ostalog i tako što će raditi na obrazovanju u ovoj oblasti, pre svega svojih privrednika i akademskih gradjana, ali i svih drugih koji učestvuju u kulturnom i ekonomskom životu“, rekao je Marić.

Regionalni skup na kojem je učestvovalo više od 170 domaćih i inostranih eksperata za oblasti intelektualne svojine, pravnika, programera i kreatora video igara, organizovali su Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) i Zavod za intelektualnu svojinu Srbije, u saradanji sa Službom PKS za inovacije i Udruženjem Serbian Games Association (SGA).

