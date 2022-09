Unija pekara Srbije: Hleb neće poskupeti zbog povećanja cene struje za privredu

Hleb „Sava“ neće poskupeti zbog povećanja cene struje za privredu sa 75 evra po megavat satu (MWh) na 95 evra jer je to već ukalkulisano u poslednje povećanje cene vekne tog hleba sa 49 na 53,50 dinara, rekao je danas predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica.

On je za Betu rekao da je za pekarsku industriju veći problem cena gasa koji koriste velike industrijske pekare i goriva za transport gotovih proizvoda.

„Velike pekare koriste gas za pečenje hleba, a manje struju. Za nas su veći problem cene gasa i goriva koje koristimo za transport“, rekao je Pralica.

Dodao je da je u poslednje pokupljenje hleba uračunto povećanje cene struje i plata za radnike, pa trgovci i kasiri umesto 35.000-40.000 dinara primaju od 50.000 do 60.000 dinara, a pekari od 120.000 do 150.000 dinara.

Pralica je rekao da je povećanje plata bilo neizbežno jer ne mogu da se nadju radnici, „a teško i za ove pare“.

On je rekao da ne reba očekivati ni poskupljenje drugih pekarskih proizvoda jer se došlo do granice kada kupovna moć stanovništva to više ne može da podnese.

„Povećanjem cena iznad ovih granica, pekari bi ugrozili i sami sebe jer bi izgubli potrošače“, rekao je Pralica.

(Beta)

