Više od 310 poslodavaca se prijavilo za drugi ciklus

ARILJE – Više od 310 poslodavaca iz Srbije prijavilo se za drugi ciklus programa „Moja prva plata“ koji je počeo 20. avgusta, rečeno je danas tokom posete predsednice premijerke Ane Brnabić kompaniji „Bogutovo“ iz Arilja.

U saopštenju Privredne komore Srbije (PKS) navodi se da prijavljeni poslodavci traže oko 1.000 novih mladih radnika za proces osposobljavanja.

Direktorka Regionalne privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga Ana Lapčević rekla je da PKS već duže vreme ukazuje na problem nedostatka kadrova u privredi, i pozvala sve poslodavce da se uključe u drugi ciklus programa „Moja prva plata“.

„To je zaista dobra prilika da poslodavci dođu do kadrova, a mladi ljudi koji su završili školovanje i još nisu započeli karijeru, naprave važan korak, prođu obuku, i pronađu zaposlenje. To će im omogućiti da formiraju porodice i grade svoju budućnost u svojoj zemlji“, navela je Lapčević tokom posete premijerke kompaniji „Bogutovo“.

Direktor te kompanije, koja ima 128 zaposlenih, Nemanja Pećinar rekao je da je ta porodična firma, koja pravi odeću i proizvodi maline, obezbedila uslove da devetoro mladih ljudi stekne svoje prvo radno iskustvo kroz program „Moja prva plata“.

Učesnik tog programa „Moja prva plata“ Bogdan Radović, rekao je da je zadovoljan jednostavnom procedurom prijavljivanja i realizacijom i istakao da je važno postojanje takvog programa za podsticanje zapošljavanja mladih.

„Osobama bez prethodnog radnog iskustva omogućava bolju konkurentnost na tržištu rada i olakšava pronalaženje prvog posla, koji je prvi, ali ne tako jednostavan korak u razvoju profesionalne karijere“, rekao je Radović.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) Zoran Martinović je naveo da anketa među preduzećima pokazuje da poslodavci imaju nameru da zaposle oko 8.400 mladih koji su trenutno na osposobljavanju u okviru prvog ciklusa programa.

Dodao je da je tokom trajanja prvog ciklusa više od 800 mladih dobilo prvi posao.

U okviru programa devetomesečnog osposobljavanja u kompanijama, država je mladima obezbedila mesečnu naknadu u iznosu od 22.000 dinara za one koji konkurišu sa stečenim srednjim obrazovanjem, odnosno 26.000 dinara za mlade sa visokim obrazovanjem.

Poslodavci se prijavljuju na sajtu mojaprvaplata.gov.rs do 20. septembra, dok će se za ponuđene pozicije u firmama mladi opredeljivati od 1. do 31. oktobra 2021. godine.

Program „Moja prva plata“ omogućiće da se 10.000 mladih u Srbiji, do 30 godina života, sa srednjim i visokim obrazovanjem, bez radnog iskustva, osposobi za samostalan rad na konkretnim poslovima.

(Tanjug)

