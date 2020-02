Zbog virusa iz Kine OPEK preporučio dodatno smanjenje proizvodnje nafte u svetu

Zajednički tehnički komitet (JPC) OPEK plus preporučio je danas produženje sporazuma o smanjenju proizvodnje nafte do kraja 2020. godine i dodatno smanjenje proizvodnje do kraja drugog ovogodišnjeg tromesečja, saopštilo je danas alžirsko Ministarstvo energetike.Zajednički tehnički komitet se ove nedelje sastao u sedištu Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK) u Beču, povodom uticaja epidemije novog virusa u Kini na svetsko tržište nafte.

OPEK plus okuplja 13 članova organizacije i deset drugih naftnih sila, uključujući Rusiju.

Te zemlje su se 2016. godine dogovorile o ograničenju proizvodnje nafte kako bi podržale cene sirove nafte.

„Epidemija koronavirusa negativno utiče na ekonomske aktivnosti, posebno u sektorima transporta, turizma i industrije, najviše u Kini“, rekao je alžirski ministar Muhamed Arkab i dodao da epidemija ima negativan efekat na potražnju nafte i na naftna tržišta.

JTC je zbog toga predložio produženje važećeg sporazuma o smanjenju proizvodnje nafte do kraja 2020. godine i dodatno smanjenje proizvodnje do kraja kraja drugog tromesečja ove godine.

Cene nafte, na najnižem nivou od januara 2019. godine, tonu i dalje zbog strahovanja od usporavanja kineske ekonomije.

Barel nafte tipa „Brent“ spustio se ispod simbolične granice od 60 dolara. Za samo mesec dana nafta tog tipa izgubila je 11,9 odsto vrednosti, beležeći najveći pad od novembra 2018. godine.

