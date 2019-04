Akcija policije: Zaplenjeno 6kg narkotika, uhapšeno 12 osoba

NIŠ – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom zaplenili su oko šest kilograma različitih vrsta narkotika i uhapsili 12 osoba.

Uhapšeni su I. C. (1993), Đ. S.(1999), D. S.(1995), M. M.(1999) P. R. (1995) i D.U. (1999) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i M. K. (1990), J. C. (1998), M. M. (1994), L. C. (1993), M. Ć. (1987) i M. B. (1975) zbog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga.

(Tanjug)