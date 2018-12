Američka TV voditeljka oduzela sebi život (video)

Džesika Star, voditeljka vesti na televiziji Fox, oduzela je sebi život, potvrdili su juče iz televizijske kuće Fox 2 Detroit.

Iza sebe je ostavila muža i dvoje dece. Kolegenica s kojom je Džesika radila, Ejmi Endruvs, izrazila je saučešće putem Tvitera i napisala: „Srca su nam slomljena.“

– Njena porodica sa Foxa je u velikom šoku i ne možemo da verujemo da nas je napustila tako predivna, pametna i inteligentna žena. Molite za njenu porodicu u nadolazećim danima dok svi tugujemo – poručili su s TV-a Fox.

Džesika je nedavno otvoreno govorila o nasilju koje je doživela po povratku pred kamere nakon rođenja deteta. U poodmakloj trudnoći, 2015. godine, rekla je svojoj TV kući kako je primila anonimno pismo vezano za njenu težinu, tri sedmice pre termina.

– To je samo deo toga i OK sam s time. Ne moraš voleti nečiju frizuru danas, naviknuli smo. Ne mora ti se sviđati šminka ili odevna kombinacija, to je OK. To me ne pogađa. Ali ja sam dobila rukom napisano pismo u kojem stoji da izgledam kao da ću roditi slona – rekla je pred kamerama.

Poslednji put se oglasila na Instagramu 31. oktobra kada je objavila slike svoje dvoje dece, dečaka i devojčice u kostimima za Noć veštica.