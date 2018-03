Balkanski anarhisti sukobili se sa grčkom policijom (foto)

Anarhisti koji su stigli sa celog Balkana sukobili su se danas u Solunu sa grčkom interventnom policijom, nakon što je oko 2.000 demonstranata marširalo protiv nacionalizma u regionu, prenosi AP.

Navodi se da je policija koristila suzavac i bacala šok-bombe na anarhiste, koji su se zabarikadirali unutar kampusa Univerziteta u Solunu.

Agencija podseća da je policiji zakonom zabranjeno da uđe na univerzitetski kampus kako bi hapsila.

AP navodi da je okupljanje balkanskih anarhista organizovano pošto su aktivisti ekstremne desnice u januaru zapalili prostorije anarhističkog kolektiva u Solunu.

