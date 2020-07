Bane Vidaković pušten iz pritvora, oglasio se na Fejsbuku

Glumac Bane Vidaković, koji je uhapšen pre dva dana na Vračaru, zbog, kako navode u MUP, posedovanja droge heroin, pušten je iz pritvora i oglasio se na svom Fejsbuk profilu.

ALO BRAĆO FEJSBUČARI SAMO DA JAVIM, KUĆI SAM ŽIV I ZDRAV… NISU ME NI IZNERVIRALI MNOGO… PALA BUVA NA SLONA!!! Gepostet von Branko Vidaković am Sonntag, 19. Juli 2020

Vidaković je preko svog Fejsbuk profila podelio post u kome kaže da je kod kuće, živ i zdrav.

“Alo braćo fejsbučari, samo da javim, kući sam, živ i zdrav. Nisu me ni iznervirali mnogo. Pala buva na slona”, podelio je sa svojim Fejsbuk prijateljima popularni glumac.

Nakon nekoliko komentara podrške, Vidaković se zahvalio svima na brizi i podršci.

“Hvala svima na podršci i na brizi, pa bila iskrena ili ne. Dirnula me je vaša podrška. O narode moj. Nije deda baš toliko naivan. Nego me iznervirali ti što puste odmah žutoj štampi da se zabavlja. A to kako će moja deca i porodica, i oni koji me vole podneti tu količinu gadosti i laži, to nema veze. Svečano objavljujem da mrzim tu sortu “novinara” kao i one iz policije koji se bave otkrivanjem takvih gluposti – za pare”, napisao je glumac u komentaru.

Podsećanja radi, Bane Vidaković, uhapšen je pre dva dana na Vračaru, zajedno sa M. I. (40), kod kojeg je droga pronađena u maski za lice. Kod glumca je, kako je saopštio MUP, pretresom stana pronađene dve vagice i 10 grama heroina, dok je kod M. I. u maski za lice, pronađeno 20 grama.

(Marko Radonjić, NOVA.RS)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.