Beogradska policija na nogama: Akcija „Vihor“ posle ubistva u „Ušću“

Aleksandar Šarac ubijen je u pucnjavi na Novom Beogradu na ulazu na parking Tržnog centra „Ušće“ oko 16 časova, a policija je blokirala to područje, prenose beogradski mediji.

Prema prvim informacijama, radi se o sačekuši. Kako piše Blic, Aleksandar se kretao ka svom automobilu kada je u njega, za sada nepoznati napadač, ispalio dva hica u glavu. On je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar.

Kako su za portal Nova.rs ispričali svedoci, policija je upala u centar i odmah ga zatvorila zbog sumnje da je napadač pobegao u neku od prodavnica.

Policija je upala u zgradu i opkolila je, a građanima koji su se zatekli u kupovini nije omogućeno da napuste tržni centar. U toku je uviđaj i intenzivna pretraga terena u okolini tržnog centra, a policija je blokirala i tržni centar i obavlja pretrese.

Na snazi je policijska akcija „Vihor“ u potrazi za izvršiocem, a Novi Beograd je praktično blokiran.

Aleksandar Šarac već je bio na meti profesionalnog ubice kada je 5. januara 2019. došlo do pucnjave na Banovom brdu kada je greškom ubijen Nebojša Marković, njegov zet. Tog dana Aleksandar je trebalo da krene na trening kao što to obično čini u to vreme, međutim ubica ga je zamenio sa zetom Nebojšom.

Kasnije se saznalo da je Aleksandru za petama bio profesionalni ubica Čaba Der, odgovoran za više ubistava širom sveta. Der se nalazi u zatvoru u Mađarskoj.

