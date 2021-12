Bivši direktor Kolubare: Za kolaps odgovoran ljudski faktor

Bivši generalni direktor Rudarskog basena (RB) „Kolubara“ Slobodan Djerić izjavio je da su „glina, prljav ugalj i sneg“, koje su vlasti navodile kao razlog za kolaps Termoelektrane Nikola Tesla (TENT) u Obrenovcu, samo izgovori i naglasio da je odgovornost na „ljudskom faktoru“.

U intervjuu za nedeljnik Vreme, Djerić je kazao da je u „Kolubari“ pre desetak godina, kada je radio u razvoju RB, naručen sistem za automatsko upravljanje kvalitetom uglja, ali da to nije zaživelo.

„I pre toga, uvek je u ‘Kolubari’ bilo da smo taj ugalj homogenizirali, mešali. Znaju inženjeri – ako je ugalj nekvalitetniji, morali smo uvek postići zahtevanu kaloričnu vrednost uglja na koju je projektovana elektrana, dodavane su kvalitetne partije uglja“, rekao je Djerić.

On je naveo da je postojala i zajednička komisija TENT-a i „Kolubare“, koja je raspravljala o kvalitetu uglja.

„Ako su iz ‘Kolubare’ zbog nepažnje, sve je moguće, poslali vozove koji su bili puni gline, a ako su ovi teret iz tih vozova direktno ubacili u gorionike, nisu imali oplemenjavanje mazutom, onda je to stvarno tragedija. Ali to je ljudski faktor. A kažu: ‘Desilo se’. Sada se, kao, vode neke istrage, to je za mene smešno, van pameti“, naglasio je on.

Djerić je istakao da je „tragedija“ što rukovodeći kadar, od direktora do inženjera, čine ljudi sa „diplomama nabavljenim ovde-onde“.

„Da li će to uspeti da raščiste, ne znam. ‘Kolubaru’ su sve ovo vreme držali inženjeri, majstori, radnici koji su ovladali tehnologijom, bez obzira koliko je zastarela i zato što su ljudi, da tako kažem, patriote“, dodao je on.

Naglasio je da je bilo sreće što se neki rukovodioci „nisu mešali u svoj posao, a tamo gde su se mešali, uvek je bio problem“.

„Kada se sve ovo desilo u Obrenovcu, ja sam seo i plakao, i pitao se da li je ovo moguće, šta sve nekompetentni ljudi mogu da urade? Pričaju sada o diverzijama. Pa, ovo je samoubistvo iz zasede. Protiv koga je pravljena diverzija? Protiv samog sebe? Zašto“, rekao je Djerić.

(Beta)

