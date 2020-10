Brat Olivera Ivanovića: Kosovski organi ne sude za ubistvo, u Beogradu još predistražni postupak

Brat ubijenog kosovskog političara Olivera Ivanovića, Miroslav Ivanović, izjavio je danas da je optužnica u procesu koji se za ubistvo njegovog brata vodi na Kosovu vraćena na doradu tužilaštvu, ali da se u njoj radi o perifernim stvarima koje se dovode u kontekst ubistva, dok se direktno o ubistvu ne sudi.

Miroslav Ivanović je za televiziju N1 izjavio da u isto vreme, u procesu koji vodi srpsko pravosudje „u Beogradu i dalje traje predistražni postupak“, da su neke osobe su saslušavane, kao i da „informacije o svemu nije dobio jako dugo“.

Ivanović je rekao da je očigledno da „postoji posebna zainteresovanost da se to ubistvo ne rasvetli“, kao i da je u svemu tome prisutna motivacija odredjenih ljudi da ga uklone sa političke scene.

„Organi krivićnog progona pokušavaju i rade na otkrivanju ubica i nalogodavaca, ali očigledno to ne daje rezultate ili se do tih rezultata, iskreno rečeno, ne želi doći“, rekao je Ivanović.

Govoreći o postupku koji se vodi na Kosovu, Ivanović je naveo da je podneta optužnica protiv nekoliko lica, ali da je vraćena na Raspravnom veću suda tužilaštvu na doradu, kao i da je jedan broj osoba i dalje u pritvoru.

„Suština je u tome da se ta lica sumnjiče da su izvršila odredjena dela vršeći pre svega svoje službene dužnosti, i u tome postoji neka inkriminacija njihovih ponašanja – sve to ima dodirnih tačaka sa ubistvom, ali se ne radi o nalogodavcima, izvršiocima niti direktnim pomagačima u ubistvu“, rekao je Ivanović.

On je rekao da se „radi o perifernim stvarima, iako ne benignim, i sve to se dovodi u kontekst i pominje se da je to u vezi sa ubistvom, ali se o ubistvu i tim stvarima direktno ne sudi“, dodajući da se pominju „Zvonko Veselinović i Milan Radoičić ali da na njih nije usmerena optužnica“ i da je „istraga vodjena pod velom tajne“.

„Tom optužnicom nisu obuhvaćena lica koja ja pominjem, a ja sam lično i porodica – mi smo zainteresovani da se ta imena otkriju i pojave u javnosti i privedu pravdi. Imena nalogodavaca, izvršioca i svih pomagača“, kazao je Ivanović.

Govoreći o postupku koji se za ubistvo Olivera Ivanovića vodi u Beogradu, on je naveo da je to predistražni postupak, da su saslušavana neka lica, čak i članovi porodice, ali da misli da se dalje od toga nije odmaklo.

„Bio sam u specijalnom tužilaštvu i dao izjavu, to je bilo na samom pokretanju postupka i nikad više“, rekao je Ivanović, dodajući da se ne seća kada je poslednji put dobio neke informacije o tom postupku.

Osvrćući se na nekadašnje izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je tvrdio da postoje odredjeni dokazi i da je sklopljena neka priča, da će za sedam dana izaći sa imenima, Ivanović je rekao da je sve na tome ostalo.

Ivanović je podsetio da je njegov brat ubijen u toku dana, u centru Kosovske Mitrovice, da je bilo okolo svedoka, a da je u pitanju deo grada pokriven kamerama.

Ujedinjena opozicija Srbije je povodom nerešenog ubistva Olivera Ivanovića najavila da će akcijom „Hiljadu sveća za Olivera Ivanovića“ večeras u 19.00 sati ispred crkve Svetog Marka u Beogradu obeležiti hiljadu dana od ubistva lidera Gradjanske inicijative „Sloboda, demokratija, pravda“.

(Beta)

