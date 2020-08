CINS: Apelacioni sud ukinuo presudu za navodne pretnje Vučiću

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu kojom je Aleksandra Janković Aranitović osudjena na šest meseci zatvora uslovno zbog navodnih pretnji predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na Tviteru.

Postupak je vraćen na ponovno sudjenje zbog toga što nije dokazano da je objava na Tviteru izazvala osećaj ugroženosti Vučića, objavio je danas Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS).

Aleksandra Janković Aranitović je u julu prošle godine na Tviteru vredjala Vučićevu decu, zbog čega je Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal pokrenulo postupak pred Višim sudom u Beogradu, koji ju je u januaru ove godine osudio na šest meseci uslovnog zatvora.

Ona je sve vreme trajanja postupka, odnosno šest meseci, bila pritvorena u Okružnom zatvoru u Beogradu.

Žalbu na presudu Višeg suda su podneli njeni advokati Aleksandar Olenik i Ivana Soković tražeći da se Aleksandra Janković Aranitović oslobodi optužbi.

Žalio se i javni tužilac koji je bio mišljenja da kazna zatvora treba da bude „adekvatna stepenu krivice“.

Sudije Apelacionog suda u Beogradu su utvrdile da u toku sudjenja nije izveden nijedan dokaz iz kojeg bi se na nesumnjiv način moglo utvrditi da je poruka koju je Aleksandra Janković Aranitović objavila na Tviteru, izazvala osećaj ugroženosti Vučića.

U rešenju u koju je CINS imao uvid, Apelacioni sud navodi da se ugroženost i uznemirenost Vučića nije mogla ceniti bez njegovog ispitivanja.

Pored toga što je ukinulo presudu iz januara, veće Apelacionog suda postupak protiv Aleksandre Janković Aranitović vratilo je na ponovno sudjenje.

Kako je CINS ranije pisao, u presudi koju je početkom godine donela, sudija Višeg suda u Beogradu Jelena Škulić protumačila je da je sadržina tvita Aleksandre Janković Aranitović takva da bi „svakako delovala uznemiravajuće i imala karakter specifične pretnje za svakoga kome je upućena“.

S obzirom na to da se u tom tvitu pominju deca predsednika Srbije, sudija je smatrala da to „po prirodi stvari, neminovno pogadja svakog roditelja, i to teže od bilo čega drugog“.

Medjutim, u presudi se nigde ne navodi da je sam Vučić dao izjavu da se zbog tvita osećao ugroženim.

Sudija Škulić je zaključila da je Vučić morao biti upoznat s tvitom jer je on ostavljen na njegovom zvaničnom nalogu koji on, po logici stvari, koristi za tvitovanje i praćenje reakcija drugih ljudi.

Vučić je na konferenciji za novinare u aprilu rekao da ne koristi tu društvenu mrežu.

(Beta)

