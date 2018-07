Danas sunčano i toplo, do 32 C

BEOGRAD – U Srbiiji će danas biti pretežno sunčano i toplo. Na zapadu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom.

Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 13 do 19 C, a najvisa od 29 do 32 C.

(Tanjug)