Detalji stravičnog ubistva u Šapcu: Unuk Milića od Mačve brata udarao do smrti

Šabačka policija uhapsila je Bogdana Gajića (20) iz Šapca, osumnjičenog da je, u porodičnom domu, ubio svog četiri godine starijeg brata Ignjata.

Zločin koji je potresao grad na obali Save, otkriven je na sasvim neoubičajeno, juče oko 3.30 sati.

– Patrola policije je bila na svom redovnom zadatku, na ulicama su kontrolisali red i mir. U Ulici oslobođenja primetili su mladića kako gura ručna kolica, što je u to vreme više nego neuobičajeno, čudno. Prišli su mladiću i zaustavili ga. Šokiralo ih je to što su u njegovim rukama videli i ašov i lopatu. Ko još u pola noći šeta sa alatom za baštu!? Pitali su ga šta prevozi, a on je počeo da vrda sa odgovorom. Rešili su da pregledaju kolica i na svoje zaprepašćenje našli leš! i To upakovan u najlon, pa u čaršav – rekao je za „Blic“ izvor upoznat sa istragom.

Ubrzo je utvrđeno da mladić prevozi telo brata Ignjata. Na Ignjatovoj glavi su uočene rane, kao i po telu, što je ukazalo da je njegova smrt bila nasilna.

Istražitelji veruju da je osumnjičeni Bogdan, nakon što je bratu, u krevetu, zadao smrtonosne udarce, odlučio da njegovo telo zakopa u šumici, na kraju njihove ulice, blizu porodičnog doma, te da je pod okriljem mraka krenuo da realizuje svoju nameru i zataška zločin. Navodno, u obližljem šumarku, ka Vodovodu, otkrivena je i jedna rupa, ne baš mnogo duboka. Još nije potvrđeno da je nju iskopao osumnjičeni Bogdan, i da li je ašov i lopatu nosio sa sobom da bi je produbio i u nju pokopao bratov leš, a time i prikrio ubistvo.

Kako prenose beogradski mediji, braća su se posvađala tokom noći, u porodičnoj kući, a pretpostavlja se da su motiv sukoba poremećeni porodični odnosi. Prema rečima komšija, Ignjat je koristio narkotike, što je često bio uzrok sukoba.

Inače, kako pišu beogradski mediji, ubica je u rodbinskim odnosima sa poznatim slikarem Milićem od Mačve. Naime, Bogdan Gajić je slikarev unuk, budući da je njegova baba po ocu rođena sestra slikara.