Dumanović saslušan u tužilaštvu zbog izjave da SNS i BIA dele novac od droge

Bivši pripadnik Odeljenja za dokumentovanje i opservaciju MUP-a i osnivač pokreta Oslobodjenje Milan Dumanović, saslušan je danas u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, nako što je Bezbednosno-informativna agencija (BIA) podnela tužbu protiv njega zbog izjave da „Srpska napredna stranka i BIA dele novac od droge“.

„Stavlja mi se na teret da sam onim što sam izjavio u emisiji ‘Utisak nedelje’ narušio integritet BIA i da sam dao lažne navode i da je time izazvana panika. Oni su dopunili 5. maja to navodima da je na četrdeset i nešto profila na Tviteru došlo do uvećane panike, odnosno do negativne reakcije prema toj agenciji“, rekao je Dumanović novinarima ispred tužilaštva.

Kazao je da su tvrdnje koje je izneo u toj emisiji bile „apsolutno istinite“ i povezao ih sa aferom „Jovanjica“.

„Na najvećoj narko farmi u Jovanjici su radili pripadnici BIA i primali platu isključivo iz te agencije, to je bio njihov radni zadatak i oni su tamo poslati kao radnici te BIA. To su apsolutno proverene stvari“, rekao je Dumanović.

Funkcioner pokreta Oslobodjenje je dodao da tužilaštvu neće reći imena tih ljudi jer kako je rekao, ne veruje „ovom sistemu“.

„Kada se promeni situacija u Srbiji, tada ćemo dobiti sve dokaze“, kazao je Dumanović.

Najavio je da će nastaviti da otkriva „sve što je vezano za kriminal u Srbiji“ i dodao da „sad više nego ikad“ očekuje da i njegove kolege izadju sa sličnim pričama.

Advokat Božo Prelević rekao je da je njegov klijent Milan Dumanović imao pravo na iznošenje stava.

„Ovde odgovaraju oni koji govore da posao BIA nije da čuva najveću narko farmu u Evropi“, rekao je Prelević i ocenio da su Dumanovićevi postupci borba za institucije, a ne protiv njih.

Upitan da li iznošenje netačnih informacija može da našteti radu državnih institucija, advokat je ocenio da je hapšenjem pripadnika BIA koji su štitili Jovanjicu „bačena veća senka“ na rad agencije.

„Ja ne znam šta je to što je Dumanović rekao, a da pre toga tužilaštvo ili policija to već nisu utvrdili. Mislim da to ni na koji način ne škodi već srozanom ugledu, ne mogu reći BIA, nego onih ljudi u toj agenciji koji su pomislili da je stranačka vlast – vlast nad svim Srbima i svom imovinom u Srbiji“, ocenio je Prelević.

Predsednik pokreta Oslobodjenje Mladjan Djordjević ocenio je da je današnje saslušanje po tužbi BIA „istorijski čin“, jer se prvi put dešava da služba poput Bezbednosno-informativne agencije podnosi krivičnu prijavu za širenje panike.

„Ovo što se danas dogadja jeste pritisak na ljude pred važne dogadjaje u Srbiji, kao što je izdaja Kosova i Metohije, kao što je Rio Tinto, kompanija koja treba da zagadi i uništi kompletnu zapadnu Srbiju i kao što je borba protiv kriminala koja je lažna, jer ovde je čovek koji je ukazao na kriminal i danas se tužilaštvo njime bavi“, rekao je Djordjević.

Ocenio je da je „svima jasno“ da paniku u Srbiji širi „samo Aleksandar Vučić i njegov jajinački klan“.

„Pokret Oslobodjenje će nastaviti borbu sve dok on i taj klan ne budu uhapšeni i procesuirani i dok im imovina ne bude oduzeta“, rekao je Djordjević.

Milan Dumanović je u aprilu ove godine u emisiji „Utisak nedelje“ izjavio da novac od droge u Srbiji dele Srpska napredna stranka (SNS) i BIA, nakon čega su protiv njega tužbe podneli i ta agencija i njen direktor Bratislav Gašić.

Prvo ročište po privatnoj tužbi Gašića protiv Dumanovića, biće održano u petak 18. juna.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.