Hag u zveštaju UN: Srbija nema nameru da izruči Jojića i Radetu

Predsednica sudskog Mehanizma u Hagu, Grasijela Gati Santana (Graciela), izvestila je danas Savet bezbednosti UN da su joj vlasti Srbije „nedavno“ stavile do znanja da nemaju nameru da uhapse i izruče Petra Jojića i Vjericu Radetu, optužene za nepoštovanje tog suda.

Jojića i Radetu, zvaničnike Srpske radikalne stranke, Haški tribunal je u oktobru 2012 optužio da su uticali na svedoke optužbe u haškom procesu protiv njihovog partijskog vodje Vojislava Šešelja tako što su im pretili, ucenjivali ih ili ih podmićivali da promene iskaz ili da ne svedoče.

„Vlasti Srbije nedavno su me obavestile da nemaju nameru da ispune naloge suda (za hapšenje Jojića i Radete). Moram reći da me je to razočaralo, ali ne i obeshrabrilo“, naglasila je Gati Santana podnoseći redovan izveštaj Savetu bezbednosti UN u Njujorku.

Ona je podvukla da će nastaviti da zvaničnom Beogradu postavlja ovo pitanje „u nadi da će Srbija na kraju ispuniti svoju medjunarodnu dužnost prema Povelji UN, kao što je uradila u nekoliko navrata u prošlosti, kada su u pitanju bili predmeti za nepoštovanje suda“.

Ponovivši da „Srbija ima nedvosmislenu obavezu da saradjuje sa Mehanizmom“, Gati Santana je podvukla da Savet bezbednosti u junu ove godine usvojio rezoluciju kojom su države snažno pozvane da saradjuju s tim sudom.

Predsednica haškog Mehanizma istakla je da ometanje sudskog procesa „ne može biti tolerisano“ zato što nije reč „tek o kršenju proceduralne discipline, što je ranije sugerisala jedna delegacija“, nego o ugrožavanju samog temelja medjunarodne pravde.

Prethodni predsednik haškog suda Karmel Adjijus (Carmel Agius) je tri puta Srbiju prijavio Savetu bezbednosti UN zbog odbijanja da uhapsi i izruči Jojića i Radetu.

Vlasti Srbije od 2015, kada im je haški sud uputio prvi nalog za hapšenje, odbijaju da Jojića i Radetu uhapse i izruče u Hag.

S proleća 2016. godine, Viši sud u Beogradu odlučio je da nema zakonskih osnova za hapšenje i izručenje dvoje radikala, jer zakon Srbije o saradnji sa Haškim tribunalom predviđja obavezu izručenja samo optuženih za ratne zločine, a ne i optuženih za nepoštovanje suda.

Srbija je nekoliko puta izrazila spremnost da Jojiću i Radeti sudi pred domaćim sudovima.

To tumačenje sud u Hagu je više puta odbacio, naglašavajući da zvanični Beograd, i po medjunarodnom pravu i po domaćem zakonu, ima obavezu da saradjuje i u predmetima za nepoštovanje suda, kao što je ranije i činio.

Medjutim, posle zatvaranja Tribunala, njegov pravni naslednik, sudski Mehanizam, 2017. je doneo odluku da sudjenje zvaničnicima radikala ustupi Srbiji.

Po žalbi tužioca Apelaciono veće je naložilo da sudija Liju Daćun (Liu Daqun) razmotri da li bi svedoci protiv Jojića i Radete bili bezbedni ako bi sudjenje bilo održano u Srbiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.