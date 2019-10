Ispred Ministarstva odbrane Srbije obeleženo 15 godina od stradanja gardista u Topčideru

Aktivisti Žena u crnom, Inicijative mladih za ljudska prava i Fonda za humanitarno pravo danas su ispred Ministarstva odbrane u Beogradu obeležili 15 godina od pogibije dvojice gardista pred kasarnom u Topčideru.

U tišini su držali transparente „Odgovornost“, „Nikada nećemo zaboraviti zločin u Topčideru“, „Pamtimo“ i imena dvojice poginulih gardista.

Ivana Žanić, iz Fonda za humanitarno pravo, kazala je novinarima da zahtevaju od vlasti da posle 15 godina utvrdi istinu o načinu stradanje dvojice gardista, kao i ko su nalogodavci i direktni počinioci.

„Problem svih ovih godina jeste bila jedna potpuna intertnost institucija Srbije da otkriju pravu istinu o stradanju ove dvojice vojnike. Konkretno, nijedna vlast do sada nije utvrdila punu istinu i to je ono što članovi porodica, ali i mi kao civilno društvo, zameramo jer nije postojala volja da se ovaj slučaj do kraja rasvetli“, kazala je Žanić.

Jutros su rodjaci i advokati porodica, kao i aktivisti Žena u crnom zapalili sveće ispred kasarne „Karaš“ u Topčideru.

Gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović nadjeni su mrtvi u vojnom objektu Karaš na Topčideru, 5. oktobra 2004. godine.

Vojna istraga tvrdila je da se radilo o ubistvu i samoubistvu, dok je nezavisna državna komisija ocenila da ih je ubila treća osoba.

Vlada Srbije je 8. decembra 2016. godine odlučila da formira komisiju za razmatranje činjenica i okolnosti vezanih za smrt gardista, ali javnost nije upoznata da li se ta komisija sastajala i da li je eventualno došla do novih podataka.

(Beta)