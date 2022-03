Ivanović: Tužilaštvo da proveri sve detalje o Oliverovom ubistvu koje je izneo Boban Bogdanović

Bratanac ubijenog srpskog političara Olivera Ivanovića, advokat Aleksandar Ivanović izjavio je danas da bi tužilštvo moralo da do detalja ispita navode Bobana Bogdanovića koji je za KRIK izjavio da je Olivera Ivanovića ubio Ljubomir Lainović iz Novog Sada, a da je naručilac ubistva kontroverzni kosovski biznismen Zvonko Veselinović.

Ivanović je agenciji Beta kazao da ne poznaje Bogdanovića, ali da je njegov utisak nakon gledanja snimka da se radi o smirenoj i pre svega uverljivoj osobi u onome što priča.

„Da li je to što je taj gospodin ispričao tačno ili netačno, ja apsolutno ne mogu da kažem niti bilo ko iz moje porodice. Mi o detaljima Oliverovog ubistva nemamo nikakva saznanja. Očekujemo da će se sada istražni organi u Srbiji konačno pozabaviti Oliverovim ubistvom na adekvatan način i da će obaviti razgovor s gospodinom Bogdanovićem i proveriti sve navode koje je taj čovek izneo“, naglasio je Ivanović.

Dodao je da ga četvorogodišnje iskustvo u zastoju istrage plaši da će i ovo svedočenje biti predmet samo nekih, kako je rekao, televizijskih emisija i tabloidnih naslova, i da će ponovo neko pokušati da iz ruku državnih institucija istragu o ubistvu Olivera Ivanovića prenese u sferu medijskih manipulacija.

„Postoji samo promil nade da će se ovoga puta, nakon objave saznanja gospodina Bogdanovića, nešto promeniti i da će se neko nadležan ozbiljno pozabaviti otkrivanjem nalogodavaca, organizatora i ubica Olivera Ivanovića“, ocenio je Ivanović.

Naveo je da je njegov najjači utisak vezan za istragu o ubistvu Olivera Ivanovića to što ne postoji nijedan snimak sa više stotina bezbednosnih kamera u Severnoj Mitrovici.

„Nije moguće da je bilo ko organizovao i logistički sproveo Oliverovo ubistvo, a da za to nije imao podršku nekoga od Srba koji je bio dovoljno moćan da to na terenu sprovede u delo i da se do današnjeg dana ne pojavi nijedan snimak sa bezbednosnih kamera koje su isključivo u vlasništvu Srba“, istakao je Ivanović.

Boban Bogdanović, koji godinama ima veze sa sportom i prijatelj je ubijenog kriminalca Aleksandra Gligorijevića Pukija, člana klana Veljka Belivuka, izjavio je za KRIK da je Olivera Ivanovića ubio Ljubomir Lainović iz Novog Sada, a da je naručilac ubistva kontroverzni kosovski biznismen Zvonko Veselinović, dok je logistiku pripremio Milan Radojičić.

Bogdanović je za KRIK otkrio da mu je prijatelj u amanet ostavio istinu o ubistvu političara sa severa Kosova Olivera Ivanovića.

Gligorijević mu je 7. marta 2020. godine, kako je rekao, otkrio da je Olivera Ivanovića ubio Ljubomir Lainović, „sin nekada žestokog novosadskog momka Branislava Lainovića Dugog“.

„On je izvršio to ubistvo. Čovek koji je organizovao njegov dolazak na Kosovo, koji je pripremio logistiku ubistva Olivera Ivanovića je Milan Radoičić. Čovek koji je naredio Oliverovo ubistvo je Zvonko Veselinović. To je ono što mi je rekao Aleksandar Gligorijević Puke“, istakao je Bogdanović.

Gligorijević mu je, kako je rekao, otkrio i da je njegov zadatak bio da 50.000 evra koje je dobio od Belivuka, da Lainoviću za posao koji je izvršio.

„Kada je on njemu isplatio taj novac, oni su bili u Novom Sadu, u nekom klubu, kaže, ovaj mali se ušmrkao, napio i počeo da mi se hvali. Kaže: ‘Znaš ti zašto si ti meni dao novac?’ Aleksandar je rekao: ‘Nemam pojma, moje je bilo da ti predam novac, a zašto sam ti ga dao ne znam.’ I onda mu je Lainović rekao da zato što je završio dobar posao u Kosovskoj Mitrovici, i zato što je on taj koji je ‘izbušio’ Olivera Ivanovića. Bukvalno je upotrebio te reči“, kazao je Bogdanović za KRIK.

Novac za izvršeno ubistvo, kako je naveo, je Zvonko Veselinović, preko Belivuka, dao Aleksandru Gligorijeviću koji je taj novac predao Ljubomiru Lainoviću.

„A, onda mu je Ljubomir rekao da je, kad ga je Aca pitao: ‘Pa čekaj zašto ti, zbog čega?’ On je samo rekao: ‘Pa znaš, Oliver je ušao u rebra Zvonku i to su nerazjašenjeni računi, i zbog toga se to moralo završiti tako'“, ispričao je Bogdanović.

Aleksandar Gligorijević Puki nastradao je 2020. od ruke svojih nekadašnjih saradnika – ubio ga je Belivuk sa članovima klana u kući u Ritopeku, a njegovo telo su iskasapili i na ledjima urezali reč „izdaja“ jer su otkrili da se okrenuo protiv njih, podseća KRIK.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.