Kosovski mediji: Osumnjičeni za špijunažu – radili smo po nalogu MUP Srbije

Tokom saslušanja pred tužiocem u Gnjilanu, dvojica Srba osumnjičenih za špijunažu D. D. i T. T, izjavili su da su pokušali da izvesna dokumenta iz Opštine Klokot prenesu u Srbiju, u Vranje, te da su to radili po nalogu Ministartsva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije, preneo je Kossev.

Radi se o dokumentima koji imaju veze sa predsednikom opštine Klokot, Božidarom Dejanovićem, a prema informacijama kosovske Televizije T7 optuženi su izjavili da su to radili na pritisak MUP-a Srbije, a ne po sopstvenoj želji.

„To nije bila moja želja, već sutradan sam mogao da pošaljem dokumentaciju u Vranje. Prošlo je više od tri meseca i bio sam obavezan da pošaljem dokumentaciju, na zahtev MUP-a, a uputstva sam dobio telefonom, od Odeljenja za obrazovanje. Savetovano mi je da dosije Božidara Dejanovića pošaljem u Vranje“, rekli su optuženi pred tužiocem.

Oni su dodali da bi ti dokumenti bili obezbedjeni, bilo je i kontrole od strane Srbije.

„Zahtev od strane MUP-a (Srbije) smo dobili 20. marta 2019. godine, dok smo na ovaj zahtev odgovorili 10. jula 2019. godine, znači skoro četiri meseca, bojali smo se i to je bio razlog za odlaganje“, rekli su oni.

Prema istim izvorima T7, Inspektorat MUP-a Srbije je posetio školu „Mladen Marković“ u Severnoj Mitrovici, gde je T. T. vršilac dužnosti direktora u kojoj su takodje tražili dokumente.

„Inspektor Asić me je nekoliko puta nazvao telefonom i pitao zašto nije poslata tražena dokumentacija, pošto je zahtev MUP-a bio još od 20. marta 2019. godine, tako da više od tri i po meseca mi nismo odgovorili i pretpostavljam da se kontrola inspekcije prosvete u mojoj školi desila upravo iz tog razloga i to je bio zahtev Odeljenja za obrazovanje da se pošalje ova dokumentacija, a to se svakako desilo zbog pritiska MUP-a na Odeljenju obrazovanja u Mitrovici. Inspektor Asić prema informacijama koje imam, komunicirao je i sa D. D. jer on radi u dve škole“, rekao je T. T.

Iz Tužilaštva u Gnjilanu su potvrdili da su optuženi nakon razgovora pušteni na slobodu redovnom procedurom i istakli da mora da se proveri da li su dokumenti koje su ovi osumnjičeni imali bili klasifikovani po zakonu.

Kossev piše da dokumentacija koju su imali, a koja je bila namenjena da se šalje u Srbiju, se sastojila od dokumentacije gradonačelnika Klokota, uključujući dve diplome, kolektivne ugovore i poslednju odluku o radnom odnosu.

