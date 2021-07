Majka nestalog mladića: Bila sam očajna kad je Vučić najavio da će pokazati tela žrtava …

Majka 22-godišnjeg Gorana Mihajlovića čiji nestanak vlast vezuje za kriminalnu grupu Veljka Belivuka, Sanja Mihajlović rekla je da je bila očajna kada došla najava da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić da priča o zločinima i da „decu treba skloniti od televizije“.

„Zamislite da prvi put vidite telo nekog najbližeg na televiziji, a da vas niko o tome ne obavesti. A tek najavljivanje odrubljenih glava…Meni nije bilo dobro. Nehumano je da bilo ko, pa čak i predsednik, a na kraju krajeva nije ovlašćen za to, uradi tako nešto“, rekla je Mihajlović za NiN.

Govoreći o nastupu Vučića i ministra policije Aleksandra Vulina marta 2021. godine, kada su pokazali fotografije dve žrtve za čija ubistva je osumnjičena Belivukova grupa, majka mladića koji je nestao u aprilu 2019. rekla je da se predsedniku Srbije obratila dopisom prošle godine, jer je on „neko ko je stalno na televiziji, ko sebe predstavlja kao nekog ko može sve da reši“.

„Napisala sam mejl sa molbom da mi pomogne i opisala sam šta se desilo sa mojim sinom. Posle nekoliko meseci sam dobila iz njegovog kabineta odgovor da su njegove obaveze i poslovi striktno regulisani Ustavom i zakonom i da se on ne bavi time, ali da će zamoliti MUP da se time pozabavi. Medjutim, ipak se pozabavio time u toj emisiji“, rekla je Mihajlović.

Govoreći o nestalima, ona je rekla da je pet majki odnelo dopis REM-u da se protive tom „objavljivanju“ informacija, koje je Vučić najavio krajem februara, uz poruku da decu treba skloniti zbog onog što će se videti.

„Naravno, to nije urodilo plodom i ipak se oglasio, jer su žrtve nebitne. Jedna stvar je još gora, ja sam taj isti dan, to je bilo krajem februara, jedan mejl uputila direktoru BIA gde sam napisala da se protivim objavljivanju tih snimaka na televiziji, da mislim da treba poštovati žrtve i pitala sam za koga BIA radi – da li treba da bude u službi gradjana Srbije“, ispričala je Mihajlović.

Kako je dodala „pozvana je sutradan posle slanja tog mejla, u BIA“, gde ju je primio šef BIA-e Bratislav Gašić sa „nekim saradnikom“.

„Samo što sam ušla u kabinet, Gašiću je zazvonio telefon. Rekao je: ‘Moram da se javim, zove me šef’. Čula sam da je rekao sagovorniku: ‘Da gospodja je stigla, nije bilo problema’. Kakvih problema bi moglo da bude sa mnom, ja sam samo majka i imam prava da znam šta se desilo sa mojim detetom. Razgovarali smo i on je rekao da će mi pomoći i uraditi sve da pronadju mog sina“, ispričala je Mihajlović.

Ona je navela da su je sutradan posetili momak i devojka iz BIA i pitali je šta sve zna o nestanku njenog sina.

„Meni je to delovalo kao da oni žele da znaju koliko u stvari mi znamo, a ne da se bave nestankom mog sina. Posle toga mi se nikad više niko nije javio iz BIA. Da je nekoga interesovala istraga, pa oni bi se zapitali o tome u periodu od dve godine, u kojem je nestalo toliko mladih ljudi, bez obzira na to čime su se bavili“, rekla je Mihajlović.

Kako je navela, „nastao je neki vakuum, jer je ta identifikacija u policiji koliko je ljudi nestalo završila u fioci“.

„Jako je čudno da su mene posle 27 meseci, kako je moj sin nestao, iz SBPOK-a pitali šta je moj sin poslednji put nosio na sebi i kakve je patike imao. Da li je to normalno? Meni je to strašno. To znači da se zaista niko nije bavio nestankom mog sina. Kada je pronadjena mašina za mlevenje mesa, pitala sam da li ima bioloških tragova moga sina, a odgovorili su mi: ‘Ako bude bilo potrebno, zvaćemo vas’. Nikad nas nisu zvali, ali ja i dalje idem u policiju“, ispričala je Mihajlović.

Ona je istakla da i dalje traži odgovore, ali ih i dalje ne dobija.

„Ako je moj sin bio sa one strane zakona, postoje sudovi i zatvori. Niko nema nikome prava da oduzme život. Tražim sina i imam pravo da znam šta mu se desilo. Ako je ubijen, imam pravo da ga sahranim i da imam mesto gde ću otići da ga oplakujem. To je moj jedini cilj i žao mi je što nam je sve to uskraćeno. Niko se nije bavio našom decom. Naša deca su nebitna, to je suština cele priče“, ispričala je Mihajlović.

(Beta)

