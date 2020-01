Malčanski berberin opisao kako je oteo Moniku

Direktor policije Vladimir Rebić rekao je za RTS da je Ninoslav Jovanović, osumnjičeni za otmicu Monike Karimanović, rekao pred tužiocem da je odluku da je otme doneo u trenutku kada je prolazio pored nje.

Ninoslav Jovanović je juče uhapšen nakon 17 dana potrage u ataru svog rodnog sela. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova.

Vladimir Rebić je rekao da se on pripremao za otmicu — spremio je zalihe hrane i vode i planirao gde će boraviti sa žrtvom. Izjavio je i da je ukrao vozilo, opisao je gde i kako.

Jovanović je, međutim, izjavio da je odluku da otme baš Moniku doneo u trenutku dok je prolazio pored nje.

„Rekao joj je da je električar koji treba da obavi radove u školi i zamolio je da pokaže put do škole, nakon čega ju je ubacio u vozilo“, ispričao je Rebić.

Roditelji Ninoslava Jovanovića su njegov nestanak prijavili u avgustu i MUP ga je od onda tražio. Međutim, za njim se tragalo kao za svakim punoletnim licem, kaže Rebić, i dodaje da je opsežna potraga nastala nakon što se on doveo u vezu sa otmicom Monike Karimanović.

„Naknadno smo utvrdili da je boravio na području drugih sela, knjaževačke i svrljiške opštine. Pripremao je mesta gde bi mogao da se krije“, rekao je direktor policije.

Nema podataka da je neko pomagao Jovanoviću.

Policija je napravila maršrutu njegovog kretanja za ovih 17 dana.

„Kada pogledamo prostor, to je 180 kilometara kvadratnih kojima se on kretao. Zbog toga nam je trebalo više vremena da ga pronađemo“, objašnjava Rebić

Ističe da policija zaslužuje sve čestitke za ovaj slučaj.

„Činjenica da smo nakon dva dana znali da je on otmičar je pomogla da se on uhapsi, to je otkriće policije, na osnovu video-zapisa i informacije o vozilu ukradenom u Malči, viđenom u Suvom Dolu. Zatim je otkriven njen DNK u vozilu i suzili smo potragu u tom smeru“, naveo je Rebić.

Potragu za njim otežalo je to što se u više navrata nije kretao, već je boravio na jednom mestu. Rebić navodi da za sada nema podataka da mu je neko pomagao, već samo da se sam snalazio i ulazio u napuštene kuće kako bi došao do hrane.