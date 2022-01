Mesec dana od nestanka Mateja Periša: Nada se nije ugasila, kaže otac Nenad

S obzirom na vreme koje je proteklo moja nada je smanjena, ali nije se ugasila i ja još mislim da će se potraga za mojim Matejem srećno završiti, izjavio je

Nenad Periš otac Mateja Periša koji je u noći između 30. i 31. decembra prošle godine nestao u Beogradu.

Nenad je za Televiziju Tanjug istakao da najiskrenije misli da MUP Srbije radi profesionalno i ljudski ono što treba i najbolje što može.

„Ja njima mogu da zahvalim na onome što rade. Ovo govori jedan vrlo tužan otac koji traži svoga sina i ja nemam razloga da nekome dajem komplimente ali stvarno mogu reći MUP-u Srbije, hvala na onome što radi. To je činjenica koju ja osećam, a sve ostalo bi bilo neistina“, rekao je Periš.

Naveo je da se zbog komplikovanosti slučaja neke stvari još ne mogu zaključiti.

„Kamere su takve kakve jesu, rade tako kako rade, koliko je njihova rezolucija kvalitetna i kolika je njihova uključivost u toj noći bila, to su stvari koje se ne mogu nadomestiti i to otežava završetak istrage. Tako ja to vidim kao laik, i to su po meni problemi objektivne prirode“, rekao je on.

Dodao je da bi možda bolja uključenost kamera i veća rezolucija pomogle da se vidi da li je još neko bio sa Matejem na platformi kod restorana, a otežavajuće okolnosti, prema njegovim rečima, jesu i udaljenost i činjenica da je bila noć.

„Da li se to može na neki drugi način, softverski, kompjuterski obraditi, to me najviše muči u ovom trenutku. Takođe, i telefon koji je dao zadnji signal dva i po ili tri sata posle eventualnog ulaska Mateja i telefona u vodu. Tu nemamo konačan odgovor“, rekao je on.

Dodao je da je, gledajući snimke, razlučio da je Matej još dva puta pokušao da zaustavi taksi, ali sa njima nije bilo razgovora, samo su prošli.

To ga kaže navodi na zaključak da je Matej želeo negde da ode i da njegovo konačno odredište nije trebalo da bude i nije bila platforma kod restorana Savanova.

Naglasio je da mu je iz MUP-a Srbije obećano da će se potraga nastaviti dok se Matej ne pronađe i da mu to u celoj muci daje snagu.

Periš je ispričao da vreme u Beogradu provodi tako što kontaktira sa policijom, kao vernik odlazi u crkvu, komunicira sa porodicom u Splitu i odgovara ne telefonske pozive vezane za nestanak njegovog sina.

Naveo je da se sve što dobije preko telefona, kao sugestije ili savete preusmerava na MUP Srbije ili Hrvatske, zavisno iz koje zemlje dolazi poziv.

„Najteže mi je jutro posle noći i buđenja iz nečega što ne znam da li je san. Popodne imam misu i molitvu. Svaki dan hiljadu puta rekonstruišem događaj ispočetka. Pričam sa mojima kući i tako. Muka. Borba“, rekao je Periš.

Naglasio je da oseća podršku ljudi u Beogradu i da se nada da će ta pozitivna energija koja se razvila u ovom teškom trenutku pobediti i da će se sve srećo završiti.

Naveo je da još ne razmišlja da napušta Beograd već da će u glavnom gradu Srbije ostati dok bude osećao da je to potrebno.

„Još imam vere i dok vidim da sam potreban ovde, da policiji dajem podršku, da osjećam da trebam biti tu, ja ću biti“, zaključio je Nenad Periš.

(Tanjug)

