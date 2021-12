Ministar odbrane i načelnik Generalštaba VS razgovarali sa srpskim mirovnjacima

Ministar odbrane Nebojša Stefanović i načelnik Generalštaba Vojske Srbije (VS) general Milan Mojsilović razgovarali su danas putem video-veze iz Operativnog centra sistema odbrane sa starešinama kontigenata VS angažovanih u osam multinacionalnih operacija UN i Evropske unije.

U tim misijama je trenutno angažovano 278 pripadnika VS a po rečima ministra odbrane Nebojše Stefanovića, oni na „najbolji mogući način predstavljaju Srbiju“.

„Imao sam prilike to da čujem i od generala, koji komanduju kontingentima u ovim misijama, kada sam nedavno bio u Španiji, gde kažu da su naši vojnici medju najboljima u svetu i da je sa njima veoma lako saradjivati, jer svoje zadatke obavljaju profesionalno i bez ikakvih zastoja“, naveo je Stefanović a prenelo Ministarstvo odbrane.

On je čestitao srpskim mirovnjacima predstojeće praznike i poručio im da „24 časa dnevno“ mogu da računaju na podršku Ministarstva odbrane i VS.

O situaciji u zonama angažovanja, aktivnostima i zdravstvenom stanju ljudstva referisali su komandant nacionalnog kontingenta iz misije u Centralnoafričkoj Republici i stariji nacionalni predstavnici iz mirovnih misija u Libanu, Somaliji, Kipru, Kongu, misiji ATALANTA i misiji UNTSO na Bliskom istoku.

(Beta)

